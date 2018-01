Es sind dramatische Aufnahmen aus dem US-Bundesstaat Wyoming. Auf einem See, in der Nähe des Dorfes Alpine, ist eine Gruppe Elche ins Eis eingebrochen. Die Tiere kämpfen ums Überleben – doch die Rettung naht. Einige Dorfbewohner schlagen eine Schneise ins Eis, um die Elche in flacheres Gewässer zu führen. Der Plan geht auf: Einzelne Tiere werden aus dem See befreit. Die geretteten Elche sind am Ende ihrer Kräfte. Doch die Rettungsaktion nimmt ein gutes Ende – offenbar haben alle Tiere den Unfall unbeschadet überstanden.