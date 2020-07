Sehen Sie im Video: Pottwal verfängt sich in Fischernetz – dann rücken Taucher mit Messern an.









Die Fluke, also die Schwanzflosse, dieses Pottwals vor der italienischen Küste, ist mit einem Fischernetz umwickelt. Auch Rumpf und Kopf sind betroffen. Einsatzkräfte der italienischen Küstenwache haben den Meerssäuger am Sonntag vor einem noch längeren Leidensweg bewahrt. Zuvor war der Pottwal vor der Nordküste Siziliens an der Meersoberfläche entdeckt worden. Segler hatten die Behörden verständigt. Die Küstenwache gab an, der Wal sei mit Messern aus dem Netz befreit worden. Noch am Montag sei die Befreiungsaktion nicht beendet gewesen. Das zehn Meter lange Tier habe verstört und ängstlich eragiert.