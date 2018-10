Wer sich vor Spinnen ekelt, wird diesen Anblick hassen: Tausende Zitterspinnen sammeln sich unter einem Fensterbrett. Die Aufnahmen stammen aus Dillingham im US-Bundesstaat Alaska. Der Macher des Videos erklärt das Verhalten der Tiere:





"Sie tauchen jeden Herbst auf, wenn es kälter wird. Ich habe noch nie so viele gesehen. Sie sammeln sich unter einem Fensterbrett über dem Abluftschacht meiner Heizung."





Zitterspinnen können den Winter nicht in der Kälte überstehen, daher suchen sie im Herbst die Wärme menschlicher Behausungen. Man findet die Achtbeiner oft in Kellerräumen oder auf Dachböden. Offenbar gilt in Alaska: Wer es warm haben will, sollte kein Problem mit Spinnen haben.