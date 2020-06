Sehen Sie im Video das gewaltige Ausmaß der "Black Lives Matter"-Demonstrationen in Berlin und London.





Luftaufnahmen aus London vom Samstag - Tausende Menschen demonstrieren gegen Rassismus, sie solidarisieren sich mit den Protesten gegen Polizeigewalt in den USA. Die britische Regierung hatte von Kundgebungen abgeraten, mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus im Vereinigten Königreich. Innenministerin Priti Patel: "Ich verstehe natürlich das Bedürfnis der Menschen zu protestieren und ihr Recht darauf. Wahr ist aber auch, dass wir uns mitten in einem Pandemiegeschehen befinden in Großbritannien. Das Coronavirus ist ein tödlicher Virus. Ich würde den Demonstranten gern sagen, dass sie es nicht tun sollen. Die Vorgaben für Versammlungen sind sehr klar, vor allem für Massenveranstaltungen. Die öffentliche Gesundheit steht ganz oben in diesen Zeiten." In Großbritannien gilt in Teilen noch immer der sogenannte Lockdown, es gelten die Abstandsregel und die Hygienevorschriften. Veranstaltungen sind auch im Freien verboten. Dennoch versammelten sich Tausende auf dem Parliament Square neben dem Parlamentsgebäude in London. Überall auf der Welt hatten sich auch am Wochenende Menschen versammelt, um an den während seiner Verhaftung getöteten George Floyd aus Minneapolis zu erinnern - so in Sydney, Berlin und Portland.