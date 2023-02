Sehen Sie im Video: Viele scheitern – der wohl kürzeste Intelligenz-Test der Welt.

















Der wohl kürzeste IQ-Test der Welt: Ein See ist an einer Stelle bedeckt mit Seerosen. Die Anzahl der Pflanzen verdoppelt sich jeden Tag. Nach 44 Tagen ist das Gewässer vollständig mit Seerosen bedeckt. Die Frage lautet: Nach wie vielen Tagen ist die hälfte des Sees bedeckt?

Hier kommt die Lösung: Kommen sie auf 22 Tage? Dann ist das leider Falsch. Denn: Nach 44 Tagen ist der See vollständig bedeckt. Da sich die Anzahl der Rosen jeden Tag verdoppelt, war einen Tag zuvor nur die Hälfte der Seerosen vorhanden. Die richtige Antwort lautet demnach: Nach 43 Tagen.

