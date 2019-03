Wie kann Deutschland die CO2-Welt retten?

Die Agentur (IEA) in Paris veröffentlichte den CO2 Status Report. Deutschland ist mit seinen Kohlekraftwerken für 1% des weltweiten CO2-Ausstosses verantwortlich. Aus den Kaminschloten von Kohlekraftwerken strömten weltweit zehn Milliarden Tonnen CO2 in die Luft, wobei 85 Prozent aus den Ländern China, Indien und USA kommen. Die meisten der Kohlekraftwerke stehen in Asien, wo in jüngster Zeit viele neue Anlagen in Betrieb gingen. Um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, müssen die Emissionen bis 2050 auf Null gebracht werden. Diese Zahlen nennt der Weltklimarat IPCC. „FRIDAY FOR FUTURE“ in China, Indien und USA? Eine chinesische, indische, amerikanische Greta? Wirtschaftssanktion gegen China, Indien und USA?