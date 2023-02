Sehen Sie im Video: "Viral auf TikTok: Tochter macht Papas Thriller zum Bestseller"





Ein TikTok-Video verhilft einem elf Jahre alten Thriller zu unerwartetem Ruhm.





Die Tochter des US-Juristen Lloyd Devereux Richards veröffentlicht ein Video auf TikTok und bringt so das Buch „Stone Maiden“ in die Amazon-Buchcharts.





14 Jahre dauert es, bis der Vater von drei Kindern aus dem US-Bundesstaat Vermont, ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Doch der erhoffte Erfolg mit dem Roman bleibt aus.





Elf Jahre später ist es dann dank Tiktok so weit.





Richards Tochter postet ein erstes Video auf dem Account “stonemaidens”. In diesem sitzt Richards am Schreibtisch und singt den Song „Beautiful Boy (Darling Boy)“ von John Lennon und Yoko Ono. Im eingeblendeten Text schreibt die Tochter:





„14 Jahre lang hat mein Vater an einem Buch geschrieben. Er hat in dieser Phase Vollzeit gearbeitet, und wir Kinder sind für ihn immer an erster Stelle gewesen. Trotzdem hat er sich die Zeit für das Buch genommen. Sein eigenes Buch geschrieben zu haben, macht ihn so glücklich, auch wenn sich der Roman nicht gut verkauft. Ich würde mich so sehr für ihn freuen, wenn er doch noch ein paar Exemplare verkauft bekäme.“





Mehr als 43 Millionen Aufrufe und über 38 Tausend Kommentare: Das Video geht viral und bringt etliche TikTok-User dazu, sich das Buch zu kaufen.





„Stone Maiden“ belegt daraufhin innerhalb kürzester Zeit Platz 1 der Amazon-Serienkiller-Thriller-Liste in den USA.





Die Nachricht von seinem überraschenden Ruhm überwältigt Richards. Beim Lesen der Videokommentare muss er vor Rührung weinen.





Seine Tochter weint mit und bedankte sich bei den Fans für die Bestellungen und positiven Feedbacks.





„Wegen ihnen, bist du jetzt die Nummer 1“, teilt sie ihrem Vater glücklich mit.

Mehr