Sehen Sie im Video: Viral-Video – US-Cop hilft 84-Jähriger dabei, pünktlich zum Friseur zu kommen.













Innerhalb kürzester Zeit wurde das Video 160.000 Mal angesehen und wurde über 3600 Mal geliket. Die hilfsbereite Geste des Beamten aus dem US-Bundesstaat Tennessee ging viral, sehr zur Freude der Stadtverwaltung von Murfresboro. Die drehte jetzt ein Porträt über ihren Helden. Auf Youtube erklärt Lance Hofmeister nun, wie es zu der Situation kam: „Ich fuhr auf dem Old Fort Parkway, als ich diese ältere Bürgerin bemerkte, die ihre Gehhilfe über den Seitenstreifen des Highways schob." „Ich wusste nicht, ob sie weggelaufen war, ob sie sich verlaufen hatte oder was sonst mit ihr los war, deshalb hielt ich an, um mich zu erkundigen." Die alte Dame war mit einem Bus aus Nashville gekommen. „Sie war sehr klar, sehr süß und erzählte mir, dass sie einen Termin bei ihrem Friseur hätte." Kurzerhand entschied der Ordnungshüter, die Frau mitzunehmen und zu ihrem Friseur in der Innenstadt von Murfreesboro zu fahren. Hofmeister ist sichtlich stolz auf seine neue Freundschaft mit der 84-Jährigen. Der Beamte macht dem Spruch "Die Polizei, dein Freund und Helfer" alle Ehre.

