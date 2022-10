Sehen Sie im Video: Promis essen schärfsten Chip der Welt um die Wette – warum das ziemlich gefährlich ist.

















Brooklyn Beckham ist in Tränen aufgelöst. Grund ist aber kein Liebeskummer des Sohns von Victoria und David Beckham. Vielmehr nimmt der 23-Jährige an der „One Chip Challenge" teil.

Dabei geht es darum, einen Chip zu essen, der nach Angaben des Herstellers aus der schärfsten Chilischote der Welt hergestellt wird.

Die Challenge, an der Brooklyn teilnimmt, geht derzeit im Internet viral.

Immer mehr Menschen essen den „schärfsten Chip der Welt" und stellen Videos der Versuche ins Netz.

So auch Profi-Skateboarder Tony Hawk. Der lässt eine Uhr mitlaufen, denn bei der Mutprobe geht es nicht nur darum, den Chip zu essen,

sondern auch noch so lange wie möglich durchzuhalten, bis ein Glas Milch oder Ähnliches getrunken wird, um die Schärfe zu neutralisieren.

Aber die Challenge ist nicht ungefährlich.

Inzwischen häufen sich Berichte von Teilnehmern, die mit Atemproblemen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und es ist sogar von Herzinfarkten die Rede.

Der Hersteller Paqui, der die Challenge als Markting-Gag ins Leben gerufen hatte,

veröffentlichte inzwischen eine Warnung auf seiner Website, die auf die Gefahren hinweist.

Auch Beckham klagte nach dem zweifelhaften Genuss des Chili-Chips über Atemprobleme.

