Sehen Sie im Video: 20-Jähriger bringt Eltern Bass und Schlagzeug bei – damit er endlich Frontmann einer Band sein kann.

















Ryan Stokes will unbedingt eine Band gründen.





Seine Freunde kommen als Bandmitglieder während des Corona-Lockdowns aber leider nicht in Frage.





Deshalb entscheidet er sich, seinen Eltern Bass und Schlagzeug beizubringen.





Seiner 55-jährigen Mutter Andrea zeigt er mit 55 Jahren bei, wie man Schlagzeug spielt.





Sie ist ein großer Fan der Band "White Stripes" und sehr musikbegeistert.





Sein 60-jähriger Vater Lyndon wird zum Bass-Gitarrist der Band.





Die Familienband gibt sich kurzerhand den Namen "Mommas Boy".





Ryan nimmt dabei die Rolle des Frontmannes ein, der Gitarre spielt und singt.





Pro Woche trifft sich das Trio drei bis vier Mal zum Proben.





Inzwischen haben sie ihr erstes Album veröffentlicht, welches den Titel trägt "Who would have thought?".





Zu Deutsch: "Wer hätte das gedacht?".





Das Album ist innerhalb eines Monats in Ryans Zimmer entstanden, welches als Aufnahmestudio dient.





Bei TikTok erwärmt die Familienband die Herzen vieler User und bekommt schnell mehr als 70.000 Follower.

