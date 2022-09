Sehen Sie im Video: Pfarrer zeigt, was er unter seinem Talar trägt – und geht mit Video viral.





















Der Vikar der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Braunschweig, Sorten Hennebichler hat das Geheimnis gelüftet und mit diesem Video einen viralen Hit gelandet.

Auf humorvolle Weise präsentiert er verschiedene Kleidungsstücke unter seinem Talar - unter anderem in Harry-Potter-Pose.

Auf Instagram wurde der lustige Clip bereits etwa 130.000 Mal angeklickt - über 6.000 Leuten gefällt das Video.

Wohl auch weil sich die alterwürdige Institution hier so humorvoll präsentiert. Wir können nur sagen, weiter so!

