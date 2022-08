Sehen Sie im Video: Absolventin legt bei ihrer Abschlussfeier einen Spagat hin – und die Menge tobt.

























Der Auftritt dieser Schülerin bei ihrer Abschlussfeier begeistert nicht nur das Publikum.





Als Rosalba Mensah anfängt, über die Bühne zu tanzen, lässt sie sich überraschend in den Spagat fallen – und die Menge tobt.





Die 28-Jährige schloss ihr Studium im Master „Costume Design for Performance“ am London College of Fashion ab und wollte "stilvoll feiern".





Das Video wurde in der Royal Festival Hall von der „University of the Arts London” aufgenommen.





In den sozialen Netzwerken geht das Video viral und hat mittlerweile fast 500.000 Aufrufe.





"Als ich meinen Bachelor-Abschluss gemacht habe, habe ich etwa eine Sekunde lang getanzt, aber ich dachte, ich hätte mehr machen können. Für meinen Master habe ich dann einfach den Spagat gemacht!" – Rosalba.





Rosalba hat das Spagat vorher nicht geübt und war erleichtert, dass sie es geschafft hat.





"Danach wurde mir klar, dass mein Kleid hätte kaputt gehen können! Zum Glück ist das nicht passiert! – Rosalba





Obwohl die 28-Jährige dachte, dass sie vielleicht ein paar Beifallsbekundungen von ihrer Familie im Publikum hören würde,





hat sie nicht mit einer so großen Reaktion des Publikums und aus den sozialen Netzwerken gerechnet.





