Sehen Sie im Video: XXL-Wonneproppen – Baby Ryder ist fünf Monate alt und wiegt bereits zwölf Kilogramm.





















Dieses Baby sorgt in den sozialen Netzwerken für Aufsehen.





Ryder wiegt unglaubliche zwölf Kilogramm und das mit gerade einmal fünf Monaten.





Am 20. Februar veröffentlichen seine Eltern auf TikTok ein Video, in dem Ant Goodwin seinen Sohn hochhält.





Das Video des Wonneproppens geht viral:





„Wir waren schockiert und überwältigt. Wir konnten es nicht glauben, dass so viele Leute das Video angesehen haben.“





Über die meisten Kommentare können die beiden herzlich lachen.





„Hat er samstags frei? Brauche jemanden für Arbeiten“





„Ich hoffe, er zahlt Miete“





Bei der Geburt wog Ryder vier Kilogramm, was im Normalbereich liegt.





Doch in den Monaten nach der Geburt legt der kleine Mann kräftig zu.





„Wenn wir ihn an Familienmitglieder weitergeben, die nicht damit rechnen, dass er so schwer ist, sind sie schockiert, wie viel Kraft es kostet, ihn zu halten.“





Alle drei bis vier Wochen müssen die Eltern dem Kleinen neue Kleidung kaufen, weil Ryder so schnell wächst.





Sorgen brauchen sich Ant und Chelsea zum Glück aber nicht machen, denn ihr Arzt hat ihnen bestätigt, dass Ryder kerngesund ist.





