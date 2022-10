Sehen Sie im Video: Katy Perrys Auge spielt auf der Bühne verrückt – Fans reagieren besorgt und belustigt

























Dieses Video geht in den sozialen Netzwerken viral:





Katy Perry scheint während eines Konzerts in Las Vegas Probleme mit ihrem Auge zu haben.





Mit Hilfe ihrer Hand versucht sie dieses zu öffnen – vergeblich, das Auge bleibt geschlossen.





Die Aufnahme wird von einem Fan auf TikTok hochgeladen und erreicht unglaubliche 19 Millionen Aufrufe.





In den Kommentaren diskutieren die besorgten Fans über die Szene.





Einige versuchen witzelnd eine Erklärung zu finden.





Andere wiederum machen sich Sorgen um die Gesundheit der Sängerin.





Katy Perry selbst hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert





Die Ursache für das geschlossene Auge ist daher unklar.

