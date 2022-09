Sehen Sie im Video: Handgepäck eindeutig zu groß – Millionen lachen über Kofferkampf am Flughafen.





















Wer kennt es nicht: Der nächste Urlaub steht an und den Reisekosten soll gespart werden.





Deswegen am besten günstig mit Handgepäck fliegen.





Doch oft ist das Handgepäck-Stück dann doch größer als gedacht.





Das Problem hat auch dieser Fluggast an einem Flughafen.





Auf Biegen und Brechen probiert er seinen Koffer in die Test-Box zu pressen.





Das funktioniert jedoch nicht so richtig – das Gepäckstück ist einfach zu groß.





Dieser Meinung ist offenbar auch der Flughafenmitarbeiter, der immer wieder darauf hinweist, dass der Koffer so nicht als Handgepäck durchgeht.





Doch das lässt der Passagier nicht auf sich sitzen – und handelt weiter nach dem Motto: Was nicht passt, wird passend gemacht!





Das witzige Video geht bei TikTok viral und wird mehr als 20 Millionen Mal aufgerufen.





Nicht nur im Netz ist die Begeisterung groß: Rund um den Mann lachen sich einige Passagiere über die Situation schlapp.





Kein Wunder: Das Problem haben wohl viele Menschen selber schon erlebt.

