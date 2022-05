Sehen Sie im Video: Siebenjährige ext Weinbecher bei Kommunion – Priester kann nicht glauben, was er sieht.





















Stefanie Heidebrink sorgt mit einem Video ihrer Tochter Brynley für einen viralen Hit auf TikTok. Die Mutter hat die Erstkommunion ihrer Tochter in der katholischen Kirche Risen Savior in Brandon im US-Bundesstaat South Dakota gefilmt.

Das 7-jährige Mädchen griff nach dem Kelch mit dem geweihten Wein, den die Katholiken für das Blut Christi halten, und dann passierte das:

Anstatt nur symbolisch an dem Wein zu nippen, scheint die 7-Jährige den kompletten Kelch zu leeren.

Es ist vor allem die hilflose und ungläubige Geste des Geistlichen, die die Netzgemeinde belustigt.

Denn der katholische Priester weiß offenbar nicht was er machen soll, ob er einschreiten soll oder die 7-Jährige das nicht gerade altersgerechte aber zeremonielle Getränk bis zum Ende austrinken zu lassen.

Das Video wurde auf TikTok bereits mehr als 16 Millionen Mal angesehen.

Stefanie Heidebrink erzählte in einem Zeitungsinterview von ihrem Gespräch mit ihrer Tochter nach dem Vorfall

