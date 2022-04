Sehen Sie im Video: TikTokerin rätselt über kleinen Hinweis auf Eierpackung – und findet Webcam zum Hühnerstall.

















Wir alle würden gerne wissen, woher die Lebensmittel kommen, die wir täglich essen. Ein Bauer in Australien hat dieses Bedürfnis erkannt und mit seiner Marke dafür jetzt viralen Ruhm erhalten.





Die Geschichte beginnt mit einer Packung Eier und der TikTokerin Celia Gercovich. Die Ballon-Arrangeurin aus der Nähe von Melbourne berichtet in kleinen Clips auf ihrem Kanal über ihren Alltag und Lebensmittel. Ein kleiner Hinweis auf der Eierpackung lässt sie nicht mehr los.





„Ich habe gestern beim Einkauf Eier gekauft. Und auf der Packung steht Freilandhaltung Webcam. Das ist verrückt, dachte ich – aber ich war so neugierig.“





Und tatsächlich befindet sich auf der Webseite des australischen Bauern eine Webcam, durch die Kunden zuschauen können, wie die Hühner den Tag verleben. Das Video geht viral, viele Nutzer kommentieren die Bilder der Webcam:

Das ist die beste Werbung

Eine Marketing Strategie

Das ist wunderbar und solche Unternehmen sollten so etwas einrichten. Transparenz ist der Schlüssel.

Ich saß hier für 25 Minuten in meiner Mittagspause auf der Arbeit und habe mir diese Hühner angeschaut.

Auch in Deutschland nutzen Bauern die Livstreams, um ihren Kunden das Leben der Tiere näher zu bringen. Vom Biohof Driller in Altenbeken sendet beispielweise eine Kamera live aus dem Hühnerstall.

Auch in einigen deutschen Supermärkten ist das Konzept schon angekommen – manche Ketten bieten in ihren Märkte.

