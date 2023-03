Sehen Sie im Video: Man sieht 20 Jahre jünger aus, als er ist: Auf TikTok verrät er sein Geheimnis.









Wie alt schätzen Sie diesen Mann ein? 70 Jahre? 80 Jahre? „Ich bin 90 und keiner glaubt mir.“ Tatsächlich ist Robert Eddison erst 89 Jahre alt – dennoch sind die meisten TikTok-Nutzer erstaunt, wenn sie das Alter des Londoners erfahren. Das Geheimnis für sein junges Aussehen verrät er auf seinem Kanal: „Hier sind ein paar meiner Tricks, um ein junges Gesicht zu haben. Seit 50 Jahren verwende ich Antiaging Creme mit UV-Schutz. Um Falten unter den Augen vorzubeugen, habe ich die Haut unter ihnen für die meiste Zeit in meinem Leben gezwickt. Der Brite erzählt in seinen Videos, welche Dinge für ihn noch eine Rolle spielen, um sich jung zu halten. Er macht täglich Sport – nach einigen Dehnungen am Morgen setzt er den Tag mit 30 Minuten Yoga fort oder er geht schwimmen. „Und das gleiche gilt für unser Gehirn. Wenn wir es nicht trainieren – zu viel Social Media oder Filme schauen – dann enden wir mit 70 mit sehr wenig Gehirnkapazität – über die 90 brauchen wir dann gar nicht mehr nachdenken.“ Eddison isst gesund, raucht und trinkt nicht, versucht den Stress in seinem Leben zu reduzieren und positiv zu denken. Mit seinen Tipps begeistert der Mann viele TikTok-Nutzer – seine Videos haben mehr als 1.7 Millionen Abrufe. Sein Äußeres scheint ihm recht zu geben – viele Nutzer kommentieren Eddisons Videos bewundernd.

Mehr