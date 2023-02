Sehen Sie im Video: Erste Schritte – zu langweilig! Kleinkind zeigt spontane Tanznummer.









Macht das Baby die ersten Schritte, ist das für Eltern meist ein sehr emotionaler Moment, in diesem Fall war er vor allem lustig. Denn statt zu gehen, zeigt dieser kleine Junge was in ihm steckt und haut seine besten Tanzmoves raus.

Erste Schritte – zu langweilig! Im Hintergrund läuft Musik, die ihn wahrscheinlich genau dazu veranlasst hat. Journalistin Maria Shriver hat das Video auf Instagram geteilt – dort hat die süße Tanzeinlage schon Aufrufe in Millionenhöhe. „Warum gehen, wenn man tanzen kann?" schreibt Maria humorvoll zum Clip. Das Video bringt nicht nur die Familie zum Lachen, auch das Internet kann sich an dieser Tanzeinlage nicht satt sehen.

Mehr