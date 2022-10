Sehen Sie im VIdeo: Mann im Anzug springt über Dächer von 99 Meter hohem Wolkenkratzer.









Wind und Regen konnten diesen Mann nicht davon abhalten, über das Dach eines Gebäudes in der Innenstadt von Manhattan zu rennen.

Das Video wurde von Kameramann Erik Ljung aufgenommen und ging im Internet viral.

Der nicht identifizierte Mann trägt einen Anzug und elegante Schuhe.

Nachdem er ein Telefonat beendet hat, beginnt er von Erker zu Erker zu springen. Schließlich verschwindet er durch ein geöffnetes Fenster im Innern des Gebäudes.

Als die Kamera zurück zoomt wird das Ausmaß der waghalsigen Aktion deutlich, denn der Mann ist nicht irgendwo unterwegs, sondern auf der Höhe des 23. Stockwerks des West Street Buildings. Das 1907 erbaute Gebäude ist 99 Meter hoch und schon der Anblick des Gebäudes ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Aufgenommen wurde das Video von dem gegenüberliegenden Gebäude 200 Liberty Street.

"Ich habe eine Menge Fragen bekommen", heißt es in der Bildunterschrift. "Ich habe keine Ahnung, was der Kerl da gemacht hat", schreibt Ljung. Es sei nass gewesen und der Mann habe nicht nur einen Anzug, sondern auch elegante Schuhe getragen.

