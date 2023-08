Wer sich nicht an die vorgegebenen Pflück-Mengen hält, muss in Frankreich mit hohen Geldbußen rechnen

Heidelbeeren-Diebstahl in den Vogesen macht Behörden zu schaffen

Frankreich Heidelbeeren-Diebstahl in den Vogesen macht Behörden zu schaffen

Patrouillen zum Schutz von Heidelbeergebieten – das gibt es im Sommer in den ostfranzösischen Vogesen. Kriminelle haben es auf das "schwarze Gold" der Gebirgsregion abgesehen. Die Regeln sind strikt.

Behörden gehen in den ostfranzösischen Vogesen verstärkt gegen das illegale Pflücken von Heidelbeeren vor. Es sind in diesem Bereich organisierte Banden aktiv, die seit Jahren an Bedeutung gewinnen, wie die französische Behörde für Biodiversität (OFB) der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage bestätigte.

Organisierte Banden klauen die Heidelbeeren in den Vogesen

Die elsässische Regionalzeitung "Les Dernières Nouvelles d’Alsace" (DNA) berichtete unlängst, dass Mitarbeiter der Waldbehörde ONF, des Naturschutzgebiets Tanet-Gazon du Faing westlich von Colmar und andere Behördenvertreter gemeinsam auf Patrouille gehen. Ziel dabei sei es, Heidelbeergebiete zu schützen und mögliche Verstöße aufzuspüren.

Vor Ort Frankreich Bäume pflanzen im Akkord: Wie sich Paris auf das Leben mit Temperaturen von 50 Grad vorbereitet

Das "L'or noir" ("Schwarze Gold") der Vogesen, wie die Heidelbeeren auch genannt werden, ist dem Bericht zufolge begehrt. Kriminelle Banden seien auf mehreren Ebenen organisiert, mit einer Führung und Mittelsmännern. Die Pflücker seien häufig eingewanderte Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis, schrieb das Blatt unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Office National des Forêts (ONF). Es habe bereits Festnahmen in den Vogesen gegeben.

Das Pflücken von Heidelbeeren und anderen kleinen Früchten im Wald ist in Frankreich streng geregelt. Nach Angaben des ONF können in öffentlichen Wäldern bis zu fünf Liter pro Person gepflückt werden – falls in dem Gebiet nicht andere Vorschriften gelten. Sogenannte Beerenkämme zum Sammeln der Früchte sind mancherorts nicht erlaubt.

Falls die zulässigen Mengen überschritten werden, drohen der Regionalzeitung "DNA" zufolge Bußgelder – zunächst 135 Euro, von zehn Litern an sogar bis zu 45.000 Euro. Es sind bei schweren Verstößen auch Haftstrafen von bis zu drei Jahren möglich.

Im benachbarten Deutschland gibt es ebenfalls Regeln, die im Bundesnaturschutzgesetz verankert sind, wie das baden-württembergische Umweltministerium auf Anfrage mitteilte. Früchte dürfen demnach grundsätzlich in der Natur in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf gepflückt werden.

Gefahr für Kinder Diese giftigen Pflanzen lauern in der Nachbarschaft 1 von 7 Zurück Weiter 1 von 7 Zurück Weiter Stechapfel Der Stechapfel sieht auf den ersten Blick einer Kastanie ähnlich. Mehr als die stachelige Hülle haben die beiden Pflanzen aber nicht gemeinsam. Anders als die essbare Nussfrucht ist der Stechapfel als gesamte Pflanze sowohl in frischer als auch in getrockneter Form hochgiftig. In den grünen, stacheligen Früchten reifen von August bis Oktober schwarzer Samen heran, die genau wie alle anderen Teile der Pflanzen Scopolamin und andere Alkaloide enthalten, informiert die Giftzentrale Bonn. Demnach sind schon bei Einnahme kleinerer Mengen ernste Symptome, wie Unruhe, Halluzinationen, Pupillenerweiterung, Übertemperatur und Pulsbeschleinigung zu erwarten. Mehr

Säckeweise Essbares abzuschleppen oder gar ohne zu fragen auf privaten Grundstücken zu ernten, ist nicht erlaubt. Verboten ist es laut Naturschutzgesetz etwa auch, wildwachsende Pflanzen ohne vernünftigen Grund herauszureißen oder Bestände zu verwüsten. Letzteres kann etwa durch die Beerenkämme geschehen. Drastische Fälle wie in den Vogesen sind hierzulande bislang aber nicht bekannt.