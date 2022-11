Sehen Sie im Video: Von Biden bis Putin – Comedian läuft wie ein Präsident.





Seine Parodien bringen derzeit Millionen Menschen zum Lachen.

Ob Obama, Biden oder Macron – der Comedian Stefan Leonhardsberger parodiert in Kurzvideos auf TikTok und Instagram treffend aktuelle und ehemalige Präsidenten und Ministerpräsidenten.

Eins seiner Video geht derzeit viral. Mehr als sechs Millionen Mal wurde das Video "Walk like a President" zu Deutsch etwa "Wie ein Präsident gehen" auf TikTok allein angesehen.

Treffend ahmt er die typischen Auftritte der Präsidenten pantomimisch nach.

Auch Putin kommt bei Leonhardsberger nicht ungeschoren davon.

Der Comedian kommt aus Ingolstadt. Wer Stefan Leonhardsberger live erleben will – im nächsten Jahr ist er mit seiner Stand Up Comedy auf Tour. Der Programmtitel ist "Jaaa!".

