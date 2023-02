Sehen Sie im Video: Von der Strömung mitgerissen – Taucher nach Stunden in Hai-Gewässer gerettet.









Gemeinsam mit zwei Freunden tauchte Dylan Gartenmayer vor den Florida Keys. Unter Wasser wurde der 22-Jährige von einer Strömung mitgerissen und von seinen Freunden getrennt. Nach 2 Minuten unter Wasser schaffte der Taucher es wieder an die Wasseroberfläche. Doch er kann seine Freunde nicht sehen und sie ihn auch nicht.

Sofort alarmieren seine Begleiter die Küstenwache sowie Dylans Familie. Über einen Kilometer wurde er vom Ausgangsort weggetragen und das in einem Gebiet, in dem häufiger Haie gesichtet werden. Voller Sorge machte sich seine Familie sofort auf den Weg. Mit dem Boot des Opas sowie Dylans letzten Koordinaten begannen sie die Suche. Nach drei Stunden hilflos auf dem offenen Meer, konnten sie den verloren Taucher tatsächlich wieder finden – die Freude war riesengroß. Außer einer leichten Unterkühlung ging es Dylan gut. Um sich über Wasser zu halten, hat sich der Vermisste an mehrere Bojen festgeklammert. Dank seines eisernen Willens und seiner eigenen Familie kann Dylan seine Liebsten wieder in Arm nehmen. Kein Wunder: die Erleichterung ist ihnen allen anzusehen.

