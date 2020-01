Schaut man sich einen aktuellen Report der Firma Rover an, in dem stichprobenartig die Namen von 3.500 Hunden in ganz Deutschland ausgewertet wurden, fällt eine Sache besonders auf: Deutschlands Vierbeiner haben kurze und einprägsame Namen, die sich kaum von den Namen ihrer Besitzer unterscheiden. Laut der Statistik gibt es in den Top Ten der beliebtesten Hundenamen zwar einige Ausnahmen, viele Hundenamen finden sich trotzdem in den Listen der beliebtesten Vornamen für Mädchen und Jungs wieder. Der Name Emma ist sowohl bei Hundebesitzern als auch bei werdenden Eltern sehr beliebt. Auch die eher menschlich klingenden Namen wie Kira oder Oskar sind in den Top-Ten-Listen vertreten.

Viele Hunde nach Disney-Figuren benannt

Der Report beinhaltet insgesamt drei Ranglisten. Eine allgemeine Top Ten und jeweils eine Liste für männliche und weibliche Vornamen. Bei den Rüden ist der Name Max unangefochten an der Spitze der Beliebtheitsskala. Weibliche Hunde tragen am häufigsten den Namen Luna. Im Mittelfeld der beiden Top-Ten-Listen rangieren die von Disney-Filmen inspirierten Namen Nala (König der Löwen) und Balu (Dschungelbuch). Die tierischen Helden aus dem Hause Disney scheinen bei Hundehaltern also besonders hoch im Kurs zu stehen.

Rover ist ein Netzwerk für Hundesitter und Dog Walker. Auf der Plattform können sich Hundebesitzer mit den Arbeitssuchenden vernetzen. Der jährliche Hundenamen-Report von Rover basiert auf Ergebnissen, die durch die Analyse der Namen von 3.500 Hunden in ganz Deutschland entstanden sind. Eine repräsentative Auswahl an Hunden, die auf der Plattform registriert sind. Die vollständigen Ranglisten in der Übersicht:

Top 10 Hundenamen (allgemein):

1. Luna 2. Max 3. Kira 4. Lucky 5. Bella 6. Nala 7. Emma 8. Lucy 9. Balu 10. Amy

Top 10 männliche Hundenamen:

1. Max 2. Lucky 3. Balu 4. Buddy 5. Bruno 6. Sammy 7. Charly 8. Oskar 9. Sam 10. Jack

Top 10 weibliche Hundenamen:

1. Luna 2. Kira 3. Bella 4. Nala 5. Emma 6. Amy 7. Lucy 8. Lilly 9. Mila 10. Lotte

Quelle: Rover.com