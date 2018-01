In der US-amerikanischen Metropole Phoenix hat sich ein Mann eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Anlass war eine Verkehrskontrolle am Mittwoch. Statt anzuhalten trat der Mann aufs Gaspedal. Mit 100 Kilometern pro Stunde raste er durch die Stadt. Um das Auto zu stoppen legte die Polizei eine Nagelsperre, die der Mann aber umfahren konnte. Ein lokaler Fernsehsender berichtete, dass der Mann während in der Redaktion des Senders angerufen habe und gefordert habe, dass die Polizei die Verfolgung einstellt. Die Jagd endete mit einen frontalen Zusammenstoß im Gegenverkehr. Die Polizei konnte den Mann stellen, die Fahrerin des schwarzen Wagens musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben der Polizei ist der Mann bereits mehrfach vorbestraft.