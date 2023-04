Strandkörbe stehen bei stürmischen Wetter an der Düne am Strand des Ostseebades Binz. Foto

So richtig kommt der Frühling in Deutschland noch nicht in Fahrt. Das Wochenende bleibt sehr wechselhaft, ab Montag ist Besserung in Sicht.

Tief Markus sorgt deutschlandweit für wechselhaftes Aprilwetter und niedrige Temperaturen. Am Sonntag bleibt es im Süden und Osten überwiegend stark bewölkt und bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Immer wieder sind auch Regenschauer dabei. In den Alpen kann es im Tagesverlauf sogar ein paar Zentimeter Neuschnee geben.

Im Norden und Westen zeigt sich indes öfter die Sonne, es ist locker bewölkt und trocken. Die Temperaturen liegen tagsüber meist im einstelligen Bereich, maximal 5 bis 12 Grad.

"Tief Markus zieht allmählich in den Süden. Von Nordwesten her setzt sich langsam hoher Luftdruck durch, nur im Süden und Südosten bleibt es noch wechselhaft. Die Temperaturen bleiben eher frisch und nachts auch frostig", sagte eine DWD-Meteorologin.

Ab Montag herrsche aber verbreitet freundliches Hochdruckwetter. In großen Teilen Deutschlands starte die Woche sonnig und trocken. Nur südlich der Donau und im Osten werden anfangs noch dichtere Wolken, an den Alpen sowie an der Grenze zu Polen vereinzelte Schneeschauer erwartet. Die Höchstwerte erreichen 3 bis 9, im Westen und Südwesten bis 12 Grad. Am Dienstag bleibt es im Osten stärker bewölkt, sonst meist wolkig und trocken.