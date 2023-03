Sehen Sie im Video: Wal mit gekrümmtem Rücken entdeckt – Video zeigt Meeressäuger mit schwerer Skoliose.









Ein Bootskapitän entdeckte vor der spanischen Küste von Valencia einen etwa 40-Tonnen schweren Finnwal, der dem Ufer gefährlich nahe kam. Dabei bemerkte der Bootsführer, dass das riesige Tier sichtlich Probleme hatte, sich fortzubewegen.

Zuerst ging er davon aus, dass der Finnwal sich in einem Fischernetz verfangen hatte. Herbeigerufenen Biologen und Tierärzten wurde jedoch schnell klar, dass der riesige Meeresgigant unter schwerer Skoliose leidet. Drohnenaufnahmen zeigen die komplett verkrümmte Wirbelsäule des etwa 17 Meter langen Tieres. Auf den Bildern ist die deutlichen Fehlstellung des Rückens gut zu erkennen. Leider gelang es den herbeigeeilten Tierärzten nicht, dem Wal einen Peilsender zu verpassen. Dadurch wären die Experten an wichtige Information über den Zustand und das Bewegungsprofil des Finnwals gelangt. Nach einiger Zeit und unter Aufsicht der Hilfskräfte zog sich der Wal auf das offene Meer zurück. Experten halten es für gut möglich, dass der deformierte Finnwal in den nächsten Tagen auf Grund seines schlechten Zustandes erneut in Küstennähe auftaucht.

Mehr