Sehen Sie im Video: Feuerwehr filmt brennenden Wald aus dem Auto – Warnung an Touristen und Wanderer.













Verheerender Waldbrand an der Grenze zwischen Ostdeutschland und Tschechien.

Dieses Video der tschechischen Feuerwehr zeigt, wie sich Flammen in der Böhmischen Schweiz, dem tschechischen Teil des Elbsandsteingebirges, ausbreiten.

Aus einem Fahrzeug gefilmt, sieht man die Flammen im Wald.

Die Aufnahmen zeigen, wie der Rauch hunderte Meter in die Luft steigt.

Der Waldbrand hat mittlerweile auch auf den deutschen Teil der Region, den Nationalpark Sächsische Schweiz, übergegriffen.

Das zuständige Landratsamt in Pirna löste Katastrophenvoralarm für die Gemeinden Sebnitz und Bad Schandau aus.

Seit dem Morgen, des 26. Juli gilt aufgrund der Waldbrandsituation in Bad Schandau Katastrophenalarm.

Der Landkreis bittet Gäste, Touristen und Wanderer dringend darum, das Gebiet der Hinteren Sächsischen Schweiz zu meiden, um die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit nicht zu behindern.

Erst vor wenigen Tagen hatte dieses Waldbrandvideo, gefilmt an der A44 bei Kassel, für viel Aufsehen in den sozialen Medien gesorgt.

Wegen Trockenheit herrscht in vielen Teilen Deutschlands aktuell hohe Brandgefahr. Vor allem in Brandenburg und Sachsen kämpft die Feuerwehr derzeit gegen sich ausbreitende Waldbrände.

