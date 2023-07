Brennpunkt Wald: Ist der Klimawandel schuld am Flammeninferno in Südeuropa?

von Christine Leitner Wodurch wurden die Waldbrände in Südeuropa, aber auch weltweit verursacht? Vieles spricht jetzt für den Klimawandel. Doch das ist nur ein Teil der Antwort.

Neben schmelzenden Eisbergen und Dürren sind sie das Gesicht des Klimawandels: Waldbrände. Gerade wüten sie im Süden Europas, vertreiben Urlauber und Einheimische. In 64 Regionen Griechenlands kämpfen Feuerwehrleute gegen die Flammen. Dramatischstes Beispiel: die (Urlaubs-)Insel Rhodos. Über das sonst grüne Eiland ziehen braun-graue Rauchschwaden, zeigen Luftaufnahmen und Satellitenbilder. Tausende Urlauber und Einheimische wurden evakuiert und harren nun in Unterkünften oder an Stränden aus (wie es den Menschen auf der Insel geht, lesen Sie hier). Auch auf der Insel Korfu und im Großraum Athen laufen die Löscharbeiten.

Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis sprach von einem "Krieg". Schuld an dem Flammeninferno sei der Klimawandel. Klima- und Forstwissenschaftler stimmen dem nur bedingt zu.