Seit Tagen brennen Wälder und Felder an der bei Touristen beliebten türkischen Mittelmeerküste. Ikbal Catal sitzt erschöpft auf einer kleinen Anhöhe im Dorf Kalemler in der Südtürkei. Hose, T-Shirt und das Tuch auf ihrem Kopf zieren bunte Blumenmuster, um sie herum ist alles aschgrau. Ein gewaltiges Feuer hat der Landschaft des kleinen Dorfes in der Provinz Antalya nicht nur die Farbe gestohlen: 64 Häuser von 100 Häusern in dem Ort unweit der Touristenhochburg Side hat das Feuer zerstört, ein deutsch-türkisches Ehepaar aus dem Dorf starb in den Flammen. Nun reißen Bagger die Ruinen ab, hinter Catal steigen Staubwolken auf, es riecht nach Asche.

Vor zehn Tagen sind in zahlreichen Provinzen der Türkei Brände ausgebrochen. Weite Flächen Wald, Felder und Dörfer sind seitdem in Flammen aufgegangen. Das Haus von Ikbal Catal und ihrem Ehemann Ahmet, die Hühner, Ziegen und ihr Olivenhain - alles weg. Wie das Paar beziehen viele Menschen in der Gegend ihr Einkommen aus der Landwirtschaft. "Wir haben nur noch unser Leben", sagt Catal, und ihre Augen füllen sich mit Tränen.

Waldbrandlage in Echtzeit

Catal ist derzeit nicht die Einzige auf der Welt, deren Existenz in Rauch aufgegangen ist. Es brennt auch in Kalifornien, in Griechenland, in Russland, in der Ukraine, im südlichen Italien, in China, Australien und Südamerika. Und sogar Deutschland weist etwa 40 Brandherde auf, das ist wenig und die Waldbrandgefahr ist gering. Dass es in den Sommermonaten brennt, ist normal. Wie stark es brennt, ist aber neu. In der Türkei, in Griechenland und auch in Kalifornien wüten die schwersten Brände seit Jahrzehnten.

Wo es gerade brennt, kann man sich derweil in Echtzeit bei der Nasa angucken. Die hat per Satelliten Daten gesammelt und führt diese auf einer Weltkarte auf ihrem frei zugänglichen Server FIRMS zusammen. Das steht für "Fire Information for Ressource Management" und soll einen Überblick über die Waldbrandlage verschaffen. Eigentlich ist es eine Dienstleistung für Fachleute, aber auch für die Öffentlichkeit sind die Karten interessant.

Das Ehepaar Catal und die restlichen Bewohner Kalemlers haben 10.000 Lira Soforthilfe bekommen - rund 1000 Euro. Innerhalb eines Jahres sollen neue Häuser stehen. So lautet zumindest das Versprechen.

Zur "Fire Information for Ressource Management"-Karte der Nasa gelangen Sie hier.