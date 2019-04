Wer kennt ihn nicht aus seiner Kindheit: Winnie Puuh, der kleine, dicke Stoffbär, der immer nur eines im Sinn hat, nämlich Honig zu naschen. Zusammen mit seinem besten Freund Christopher Robin und seinen anderen Freunden wie Ferkel oder Tigger erlebt er viele Abenteuer im Hundertmorgenwald, wo sie leben. Dieser Wald fiel jetzt einem Brand zum Opfer, beziehungsweise der Ashdown Forest in England, der als Inspiration für den Wohnort der kleinen Tiere diente.

Wie britische Medien berichten, kam es nachts in dem Waldgebiet rund 50 Kilometer südlich von London zu einem Großbrand, der auf das Unterholz und Pflanzen übergriff. Eine Fläche von rund 20 Hektar stand demnach in Flammen. Mehrere Feuerwehrmannschaften waren im Einsatz, wie ein Sprecher mitteilte. Der Brand hätte sich wegen der Trockenheit der letzten Zeit schnell ausbreiten können, so der Sprecher. Mittlerweile ist der Brand fast ganz gelöscht.

"Hundertmorgenwald" Lebensraum für viele Tiere

Das Feuer sei vermutlich nicht absichtlich ausgelöst worden. Chris Sutton, ein Ranger in Ashdown, sagte, Pflanzen in der Gegend seien "so trocken wie Stroh". Der Wald ist ein wichtiger Lebensraum für viele Vögel und Eidechsen, aber auch Füchse und Rehe. Die gute Nachricht: Förster schätzen, dass das meiste der Pflanzen nachwachsen wird und die Tiere schnell wieder zurückkehren werden.

Der Ashdown Forest ist auch als "Hundertmorgenwald" bekannt, da er in den 1920er-Jahren dem Winnie-Puuh-Autor Alan Alexander Milne als Inspiration für den Wald diente, in dem seine Figuren Winnie Puuh, Ferkel, Tigger und Co. leben. Milne gehörte ein Landsitz unweit des Waldgebietes. In seiner Autobiografie schrieb der Autor: "Puuhs Wald und der Ashdown Forest sind identisch." So ist es noch heute möglich die Orte aus dem Buch in Ashdown Forest zu besuchen.

