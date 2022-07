von Nicolas Kaufmann Die vielen Waldbrände haben diesen Sommer neue Ausmaße angenommen. Damit steigt auch das Gesundheitsrisiko. Waldbrand-Rauch kann diverse Symptome und Erkrankungen hervorrufen, und selbst einer Schwangerschaft schaden.

Die Waldbrand-Serie in Europa und der Welt reißt nicht ab. Das Jahr 2022 ist für Spanien bereits jetzt das verheerendste Waldbrand-Jahr seit Beginn der Erfassungen, in Italien wurden allein Mitte Juli landesweit fast 33.000 Einsätze gezählt, etwa 4000 mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. In Portugal waren vergangene Woche schon 35 Prozent mehr Fläche durch Waldbrände zerstört worden als im ganzen Vorjahr, das Land rief vergangene Woche den Notstand aus. Auch in Teilen Deutschlands war die Waldbrandgefahr zuletzt auf der höchsten Stufe. Und die heftigen Brände infolge der Hitze und Dürre halten weiter an; aktuell vor allem auf der Kanareninsel Teneriffa, der griechischen Insel Lesbos sowie im Dadia-Nationalpark im Nordosten Griechenlands als auch in der Nähe des US-Nationalparks Yosemite in Kalifornien.

Ein Waldbrand schadet nicht nur der Natur und dem Klima sondern auch dem Menschen. Der Kontakt mit Waldbrand-Rauch zu Husten, Keuchen, Augenreizungen und Hautausschlägen sowie anderen dermatologischen Problemen führen, aber er kann auch noch deutlich weitreichendere gesundheitliche Folgen haben.

Waldbrände verbrennen nicht nur Bäume

Denn der bei einem Waldbrand entstehende Rauch ist giftiger als jener, der bei einem Feuer anderer Art entsteht. Neben Pflanzen und Bäumen verbrennen oft auch Autos, Gebäude und diverse Gegenstände, die sich darin befinden. Der durch den Brand freigesetzte Rauch enthält somit schädliche Gase, Chemikalien und Feinstaub. Oft sind auch Rückstände von Metallen, Kunststoffen und anderen synthetischen Materialien enthalten, was ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko darstellt. Dieses ist sogar giftiger als Luftverschmutzung. Und der Waldbrand-Rauch kann wochenlang in der Luft bleiben und sich hunderte Kilometer weit ausbreiten.

Dem Direktor des Zentrums für Gesundheit und Umwelt an der University of California in Davis, Kent Pinkerton zufolge verursacht der durch einen Waldbrand freigesetzte Rauch mehr Entzündungen und Gewebeschäden im menschlichen Körper als die gleiche Menge an Luftverschmutzung.

Waldbrand-Rauch kann diverse Erkrankungen verursachen

Studien haben ergeben, dass sich durch die Aufnahme von Waldbrand-Rauch die Rate von Herzinfarkten, Schlaganfällen und Herzstillständen erhöht. Außerdem erleiden Menschen, die den Rauch eingeatmet haben, vermehrt an Asthma und anderen Atemwegserkrankungen als auch einem geschwächten Immunsystem. In der Folge müssen Patientinnen und Patienten öfter in die Notaufnahme.

Kanadische Forscher kamen neulich zu dem Ergebnis, dass Menschen, die in den vergangenen zehn Jahren außerorts und in einem Umkreis von 50 Kilometer um einen Waldbrand lebten, ein knapp fünf Prozent höheres Lungenkrebsrisiko und ein um zehn Prozent erhöhtes Risiko eines Hirntumors hatten, als Menschen, die keinem Waldbrand ausgesetzt waren.

Die Brandgefahr wächst Waldbrände und Hitzewelle halten Europa in Atem 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter In Spanien bereitet ein Brand in Pont de Vilomara nur etwa 50 Kilometer nördlich der katalanischen Metropole Barcelona große Sorgen Mehr

Keith Bein vom Zentrum für Gesundheit und Umwelt der University of California, Davis sagt: "Bei wiederholter Exposition, Sommer für Sommer, ist es wahrscheinlicher, dass Krankheiten verursacht werden." Es sei allerdings schwer, Vorhersagen über die Anzahl und die Dauer von Waldbränden sowie die Bestandteile des Rauchs zu machen.

Auch die erhöhte Übertragung von Covid-19 ist auf die Ausbreitung von Rauch von Waldbränden zurückzuführen. Und die Schwangerschaft von Frauen kann beeinträchtigt werden: ein verringertes Gewicht des Säuglings, eine Frühgeburt und sogar ein Schwangerschaftsverlust ist möglich.

Auswirkungen auf Immunsystem und bei Schwangerschaft

Im Sommer 2008 war es im kalifornischen Davis zu Waldbränden gekommen, woraufhin sich der Rauch in der Umgebung ausbreitete. Die School of Veterinary Medicine startete eine Langzeitstudie mit wenige Monate alten Rhesus-Affen, die im einen Freigehege des California National Primate Research Center lebten. Im Lauf der Jahre stellte die Forscherin Prof. Lisa Miller Auswirkungen auf das Immunsystem und die Lungenfunktionen der jungen Primaten fest. Diese ähnelten sich mit der menschlichen Lungenkrankheit COPD. Jene Affen, die im Folgejahr nach den Waldbränden geboren wurden, wiesen diese Symptome nicht auf.

Ein zweites Experiment mit Rhesus-Affen im Herbst 2018 zeigte, dass die Tiere, die zu Schwangerschaftsbeginn dem Rauch eines 100 Meilen entfernten Brandes ausgesetzt waren, ein erhöhtes Risiko von Fehlgeburten aufwiesen. So führten 82 Prozent der Schwangerschaften zu erfolgreichen Lebendgeburten, während die Zahl in den neun Jahren zuvor 86 bis 93 Prozent betrug.

Beschwerden noch Monate nach den Bränden

Solche Feststellungen machten die Forscher nicht nur bei Affen. Nachdem es in den kalifornischen Städten Sonoma und Napa 2017 Waldbrände gegeben hatte, untersuchte die Professorin für öffentliche Gesundheitswissenschaften und Leiterin des UC Davis Environmental Health Sciences Center, Irva Hertz-Picciotto, Frauen, die 2017 während ihrer Schwangerschaft oder kurz vor der Schwangerschaft dem Rauch von Waldbränden ausgesetzt waren. Auch deren Babys wurden untersucht. Über die Hälfte der Befragten gab schließlich an, in den ersten drei Wochen nach Ausbruch der Brände mindestens unter einem Symptom gelitten zu haben. Mehr als jede fünfte Person berichtete von Asthma oder Keuchen. Bei vielen hielten die Atemwegsbeschwerden auch noch Monate nach den Bränden an.

"Es gibt immer noch die Ansicht, dass die Auswirkungen der schlechten Luftqualität nur vorübergehend sind, aber was wir sehen, deutet darauf hin, dass die Auswirkungen noch viele Monate nach den Bränden anhalten – und dann beginnt wieder die Brandsaison", sagte Hertz-Picciotto. Der Forscherin zufolge können leichter Symptomen durch Waldbrand-Rauch auftreten, wenn man diesem wiederholt ausgesetzt ist. Damit ist sie gleicher Meinung wie ihre Kollegin Keith Bein. "Es braucht vielleicht weniger Auslöser, um Symptome zu bekommen."

Übertragung von Schimmelpilz auf den Menschen

Waldbrand-Rauch kann außerdem Schimmelpilz aus dem Waldboden über weite Entfernungen in der Luft transportieren und diesen offenbar auf den Menschen übertragen. Im Jahr 2020 stellten Naomi Hauser, Spezialistin für Infektionskrankheiten und stellvertretende klinische Professorin an der UC Davis Health, und ihre Kollegen einen Anstieg von Schimmelpilzinfektionen fest. Betroffen waren vor allem Patienteninnen und Patienten mit Verbrennungen. Denn Brandopfer aber auch Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sind anfälliger. Die Forscher registrierten eine Verdoppelung der Schimmelpilzinfektionen und sahen einen Zusammenhang zur Brandsaison.

Brand im Yosemite-Nationalpark Natur-Giganten in Gefahr: Hunderte Feuerwehrleute kämpfen um Mammutbäume 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Der Yosemite-Nationalpark steht in Flammen. Nach Mitteilung der Behörden breitete sich das Feuer am Freitag am Südrand des Nationalparks in dem beliebten Ausflugsgebiet aus. Das sogenannte "Washburn"-Feuer war demnach bis Freitagabend auf eine Fläche von 188 Hektar angewachsen. Mehr

Erhöhte Sorge gilt Personen, die im Freien arbeiten sowie Kindern. "Kinder sind im Freien sehr aktiv, sie nehmen im Verhältnis zu ihrer Lungenmasse mehr Luft auf als Erwachsene und reagieren besonders empfindlich auf Waldbrandrauch", so Pinkerton von der University of California in Davis. Er erklärt: "Ihr Immunsystem befindet sich noch in der Reifung." Ausführliche Kenntnisse über Langzeitfolgen durch das Einatmen von Waldbrand-Rauch gibt es zwar noch nicht, allmählich erscheinen aber Ergebnisse von entsprechenden Untersuchungen.

Quellen:UC Davis Magazine, Reuters, mit DPA.