Am Strand von Llantwit Major in Wales fand der neunjährige Eli einen Ammoniten

von Jacqueline Haddadian Bei einem Familienausflug an einen Strand in Wales hat der neunjährige Eli einen 200 Millionen Jahre alten Ammoniten gefunden. Dabei soll es sich um ein seltenes und besonders schönes Fossil handeln.

Als die Familie Morris am vergangenen Sonntag einen Ausflug zum Strand von Llantwit Major in Wales unternahm, machte der neunjährige Eli eine besondere Entdeckung: einen 200 Millionen Jahre alten Ammoniten!

Er fand das Fossil in einer Felswand. "Ich saß hier, schaute nach oben und dachte: 'Oh mein Gott, ist das groß!'", sagt der Neunjährige. Experten zufolge ist die Größe – etwa 30 Zentimenter Durchmesser – und Qualität des Ammoniten für die Gegend, das Vale of Glamorgan, ungewöhnlich.

"Es war wirklich Anfängerglück"

Zuhause hat Eli eine Sammlung von kleineren Fossilien. Ob im Wohnzimmer, in der Küche, im Treppenhaus oder Elis Schlafzimmer – im gesamten Haus finden sich die Schätze des Neunjährigen. "Sie sind einfach interessant, und ich mag ihre Form und ihre Beschaffenheit", sagt er.

Mit seinem Vater, Glenn Morris, geht Eli oft auf Fossiliensuche, aber in der Regel eher in der Nähe ihres Hauses in Birchgrove, Swansea. "Wir sind immer irgendwo an der Küste, normalerweise am Gower Way, aber wir waren zum ersten Mal hier [im Vale of Glamorgan], also war es wirklich Anfängerglück", sagt Glenn Morris. Auch er soll bereits als Kind "ein ziemlicher Nerd" gewesen sein, der sich – wie sein Sohn heute – für Dinosaurier und Gesteine begeisterte. "Ich glaube, ich habe das an ihn weitergegeben", so Morris.

Experte nennt gefundenes Fossil "selten" und "besonders schön"

Die Felsen, die den Strand und die Klippen von Llantwit Major bilden, stammen aus dem Jura-Zeitalter und sind etwa 200 Millionen Jahre alt. Das Gestein besteht aus einer Mischung aus Kalkstein und Schlammstein, der so genannten Blue-Lias-Formation. Das National History Museum in London gratulierte Eli zu seinem außergewöhnlichen Fund und ermutigte ihn dazu, seine "gute Arbeit fortzuführen".

"Bei dem Fossil, das Eli gefunden hat, handelt es sich um einen Ammoniten, eine Weichtierart, die eng mit Oktopussen, Kalmaren und Tintenfischen verwandt ist und in Llantwit Major nur selten zu finden ist", sagt Dr. Nick Felstead, Dozent für physische Geographie an der Universität Swansea. "Wir können sehen, dass die inneren Kammern, die dem Ammoniten zum Auftrieb dienten, während der Fossilisierung mit Quarz ausgefüllt wurden, was noch seltener ist und dieses Exemplar besonders schön macht."

