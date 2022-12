von Laura Hindelang Die Rekordwärme setzt sich auch an Silvester fort. Das Wetter am 31. Dezember könnte in Deutschland zum wärmsten Jahresende seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Allerdings sind auch Regen und Sturmböen vorhergesagt.

Nach den warmen Weihnachtstagen bleiben die Temperaturen mild. Der 31. Dezember könnte laut Prognosen von "Wetter.de" sogar das wärmste Silvester seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. Allerdings wird das Wetter auch zunehmend ungemütlich. Meteorologen rechnen mit Wind und Regen – auch stürmische Böen sind nicht ausgeschlossen.

Für das wechselhafter Wetter ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ein Tiefausläufer über Mitteleuropa verantwortlich. Dabei gelangt vorübergehend kältere Meeresluft nach Deutschland. Dennoch klettern die Temperaturen vielerorts in den zweistelligen Bereich. Am Mittwoch sind mit 5 bis 11 Grad zu rechnen, am Oberrhein sind bis zu 13 Grad möglich. In der Nordhälfte zieht bereits am Dienstag frischer und böiger Südwest- bis Westwind auf, an der See und im höheren Bergland teils auch stürmische Böen.

Die Karte zeigt die aktuelle Prognose für die Temperaturen. Per Klick auf die Karte gelangen Sie zum Anbieter "Wetter.de".

Wetter an Silvester warm, windig und nass

Am Donnerstag steigen die Temperaturen zwar auf neun bis 15 Grad, dazu zieht aber eine Wolkendecke über Deutschland. Fast überall fallen schauerartige Regenfälle, lediglich im Osten und Südosten fällt weniger Niederschlag. Es bleibt windig. "An der Nordsee und auf den Bergen Sturmböen, im Westen und Nordwesten auch in tiefen Lagen stürmische Böen möglich", meldet der DWD. Am Freitag lockert sich die Bewölkung, Niederschlag bleibt in den meisten Teilen des Landes aus. Nur für den Westen sagt der DWD "rasche Bewölkungsverdichtung und einsetzender Regen" vorher.

Die Karte zeigt die schnellsten Windböen des Tages. Per Klick auf die Karte gelangen Sie zum Anbieter "Wetter.de".

An Silvester breitet sich der Niederschlag in den Norden aus. In der Mitte lockert sich dieser im Laufes des Tages wieder, im Süden wird es zeitweise auch sonnig. Die Durchschnittstemperaturen werden laut DWD 8 bis 15 Grad betragen, im Südwesten werde das Wetter mit 15 bis 19 Grad außergewöhnlich mild. Nach Angaben von "Wetter.de" zeigen die Prognosen tagsüber fast 20 Grad für Freiburg an und 12 Grad für verschiedene Orte in der Silvesternacht. Treten die Vorhersagen ein, wäre es der wärmste 31. Dezember seit Beginn der Aufzeichnungen.

Abgesehen davon ist das Wetter an Silvester wechselhaft bis regnerisch bei teils böigem, im Bergland und in Küstennähe auch stürmischem Wind. "Am Abend und zum Jahreswechsel lässt der Wind nur wenig nach, das Abfeuern von Raketen kann teilweise also ziemlich gefährlich werden", warnt Meteorologe Martin Pscherer im Gespräch mit "Wetter.de".

Quellen: Deutscher Wetterdienst (I), Deutscher Wetterdienst (II) "Wetter.de"