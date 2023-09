Der Probealarm steht an: Am 14. September probt Deutschland den Katastrophenfall mit Sirenen und Warnnachrichten

Bundesweiter Warntag Heute schrillen in Deutschland die Alarmglocken – was Sie dazu wissen müssen

von Christine Leitner Beim bundesweiten Warntag probt Deutschland den Katastrophenfall. Bürger sollen über Sirenen, öffentliche Warnungen und Push-Nachrichten informiert werden. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Stellen Sie sich vor, die Behörden warnen vor einer Katastrophe und keiner bekommt es mit. So ungefähr lief es beim ersten bundesweiten Warntag vor drei Jahren. Sirenen blieben vielerorts stumm, Warnbenachrichtigungen erreichten die Bürger zu spät oder gar nicht. Christoph Unger, damaliger Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, musste nach dem Desaster seinen Posten räumen. Letztes Jahr folgte dann der zweite Versuch. Erstmals wurden die Menschen auch per Direktnachricht auf ihre Smartphones gewarnt.

Jetzt steht der nächste Warntag an. Am 14. September soll es besser laufen als vor drei Jahren. Was Sie im Vorfeld wissen müssen, lesen Sie hier:

Wie läuft der bundesweite Warntag ab?

Der bundesweite Warntag findet jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September statt und wird von Bund, Ländern und Kommunen durchgeführt. Dabei prüfen die Behörden die deutschen Warnsysteme und testen auch, wie Menschen im Katastrophenfall am besten alarmiert werden können.

Am 14. September löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) um 11 Uhr den Probealarm aus. Dieser wird über 38.000 Sirenen zu hören, aber auch per Warn-Apps, Radio- und Fernsehsender sowie knapp 6600 digitale Anzeigetafeln zu sehen sein. Um 11.45 folgt die Entwarnung.

Damit möglichst viele Menschen in Deutschland mitten im Alltag erreicht werden, findet der Probealarm unter der Woche statt.

Wie erreicht die Warnmeldung die Bürger?

Im Vergleich zu anderen Ländern setzt Deutschland beim Katastrophenalarm auf einen Mix an Systemen. Im Katalog des Modularen Warnsystems (MoWas) von Bund und Ländern sind fünf Warnungsarten gelistet:

Apps : Bürger können sich mehrere Apps auf ihre Smartphones laden, unter anderem "Nina". Darüber geben die Behörden beispielsweise Unwetter- und Hochwasserwarnungen auch per Push-Benachrichtigung weiter. Die Apps enthalten auch Notfall-Tipps und Checklisten für verschiedene Katastrophen-Szenarien.

: Bürger können sich mehrere Apps auf ihre Smartphones laden, unter anderem "Nina". Darüber geben die Behörden beispielsweise Unwetter- und Hochwasserwarnungen auch per Push-Benachrichtigung weiter. Die Apps enthalten auch Notfall-Tipps und Checklisten für verschiedene Katastrophen-Szenarien. Radio und Fernsehen : Gefahrenmeldungen geben die Behörden auch an Redaktionen weiter. Diese können ihr Programm bei Bedarf unterbrechen.

: Gefahrenmeldungen geben die Behörden auch an Redaktionen weiter. Diese können ihr Programm bei Bedarf unterbrechen. Online können sich Bürger auch über die Webseite des BUND informieren und Warnmeldungen abonnieren.

können sich Bürger auch über die Webseite des BUND informieren und Warnmeldungen abonnieren. Auch auf digitalen Werbe- und Anzeigetafeln werden die Katastrophenwarnungen ausgespielt – sofern sie an das Meldesystem angeschlossen sind. Auch Verkehrsanbieter geben die Warnungen über Ihre Zeittafeln an die Bürger weiter.

Das BBK rät Bürgern zudem, sich bei der Feuerwehr, im Rathaus oder Bürgerzentrum ihrer jeweiligen Kommune über den Probealarm zu informieren. "Es bietet sich an, sich vorab zu erkundigen, auf welchen Wegen die eigene Kommune plant, Warnmittel zu erproben, um sich darauf einzustellen und idealerweise auch Angehörige und weitere nahestehende Menschen darüber zu informieren", heißt es auf der Webseite des BBK. Informationen stehen Bundesbürgern auch in unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung.

Warum ist das Alarmsystem unvollständig?

Das hat mehrere Gründe. Nach dem Kalten Krieg wurden Sirenen an vielen Orten Deutschlands abgebaut oder nicht mehr in Stand gehalten. Unklar ist auch, wie viele Sirenen es in Deutschland gerade überhaupt gibt. Über 38.000 dieser Alarmanlagen sind beim BBK registriert. Sie müssen von den Leitstellen der Kommunen ausgelöst werden. Deshalb ertönt das Warnsignal nicht überall gleichzeitig. Bis die Sirenen zentral gesteuert werden, werden noch Monate vergehen, sagte BBK-Präsident Ralph Tiesler der Deutschen Presse-Agentur. Und ein vollständiges aktuelles Bild von allen funktionstüchtigen Sirenen in der Bundesrepublik werde es erst im nächsten Jahr geben. "Das bundesweite Sirenenkataster soll im Laufe des kommenden Jahres als Plattform mit tagesaktuellen Daten zur Verfügung stehen."

Zudem können Kommunen freiwillig am Probealarm teilnehmen – sie müssen aber nicht. Am 14. September müssen also nicht überall die Sirenen schrillen.

Was ist Cell Broadcast?

Diese Technologie wurde nach der verheerenden Flut im Ahrtal in Deutschland eingeführt und im vergangenen Dezember erstmals getestet. Dabei erhält jeder Handy-Nutzer, der sich mit angeschaltetem Mobiltelefon in einem bestimmten Gebiet aufhält, eine von einem Geräusch angekündigte Textnachricht – vorausgesetzt das Gerät ist nicht zu alt und die notwendigen Updates wurden durchgeführt. Die Nachrichten sind auf 500 Zeichen begrenzt und beinhalten die Warnung und Handlungsempfehlungen.

Für Cell Broadcast muss sich niemand extra anmelden. Die Behörden können die Warnmitteilung über Cell Broadcast an alle erreichbaren Handys gleichzeitig verschicken. Beim Warntag im vergangenen Jahr lag die Abdeckungsrate von Cell Broadcast bei rund 53 Prozent, wie das BBK unter Berufung auf eine eigene Umfrage berichtet.

Wie wahrscheinlich ist eine bundesweite Warnung wirklich?

Abgesehen vom Probealarm sind bundesweite Warnungen ein absoluter Ausnahmefall. Meist wird lokal oder regional gewarnt, etwa vor Überflutungen oder Waldbränden.

Wie gut ist Deutschland für den Ernstfall gerüstet?

Das Alarmsystem in Deutschland wurde ausgebaut, ist aber immer noch lückenhaft. Zwar gibt es heute mehr Sirenen als noch vor einigen Jahren – wie viel es vor fünf oder zehn Jahren gab, ist allerdings unklar, weil die bundesweite Übersicht erst jetzt erstellt wird und bisher Ländersache war. Einige Orte in Deutschland müssen auch heute ohne Alarmglocken zurechtkommen. Allerdings gibt es Förderprogramme, um das zu ändern.

Auch die Bunker sind ein großes Thema beim BBK. 579 Schutzbunker gibt es in Deutschland noch. Sie stehen aber nicht mehr für den Bevölkerungsschutz zur Verfügung. "Das ist ein komplexes Thema, denn da 2007 entschieden worden war, keine öffentlichen Bunker mehr zu betreiben, stehen wir da noch ziemlich am Anfang", sagte BBK-Präsident Tiesler der DPA.

Insgesamt sieht er Deutschland bei der persönlichen Vorsorge für Krisen und Katastrophen gut gerüstet. "Unsere Kampagnen und Ereignisse wie die Corona-Pandemie, die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, aber auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine haben dafür gesorgt, dass sich die Menschen stärker mit persönlichen Vorkehrungen für Krisen- und Katastrophen-Szenarien befassen", sagte Tiesler. Darauf deuten die Ergebnisse von Umfragen, die das BBK seit anderthalb Jahren erstellen lässt. Auch die Zahl der Downloads und der vom BBK auf Anfrage verschickten Ratgeber zu Vorsorge-Fragen hat demnach zugenommen.

