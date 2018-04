Ein jeder kennt sie: Silikat-Gel-Beutel. Man findet sie bei elektronischen Geräten, in Schuhkartons, in Klamotten und sogar in mancher Chipstüte. Auf ihnen steht die simple Anweisung: "Throw away" und "Do not eat". Dass man die kleinen Kügelchen, die aus Silikatdioxid bestehen, nicht essen sollte, ist natürlich klar. Aber wegwerfen? Auf keinen Fall! Diese kostenfreien Beutelchen sind sogar ziemlich nützlich, denn sie absorbieren Feuchtigkeit. So halten sie beispielsweise Schuhe und Klamotten trocken - und auch die Chips in der Tüte. Aber nicht nur dafür sind sie von großem Nutzen. Die Wissenschaftsseite "ScienceAlert" weiß, bei welchen Problemen die kleinen Beutel große Helfer sind.

1) Retten Sie Ihr nasses Handy

Ist Ihr Handy aus Versehen ins Klo gefallen? Kein Problem, wenn Sie Silikat-Gel-Beutelchen im Haus haben. Die vollbringen wahre Wunder. Legen Sie das Telefon in ein Glas voll von den Päckchen und lassen Sie es über Nacht darin. Am nächsten Tag müsste ihr Handy wieder trocken sein.

2) Wenn die Windschutzscheibe wieder anläuft ...

Legen Sie ein paar Beutelchen in die Windschutzscheibe. Die Scheibe bleibt dadurch trocken und läuft nicht mehr an.

3) Verlängern Sie das Leben Ihres Rasierers

Der größte Feind eines Rasierers ist Feuchtigkeit. Lagern Sie ihn deshalb lieber in einer Tupperdose und legen Sie ein paar Silikat-Gel-Beutel hinein. Die Rasierklinge bleibt so länger scharf.

4) Halten Sie Ihren Sportbeutel frisch

Ein paar Silikat-Päckchen bewahren Ihr verschwitztes Sportzeug davor, Bakterien und Schimmel anzusetzen. Zudem wirken sie geruchsneutralisierend.

5) Schützen Sie alte Fotos

Alte Fotos werden oft im Keller oder im Dachboden deponiert. Das Problem: In diesen Räumen ist es oft feucht. Und Feuchtigkeit kann die Qualität der Abzüge negativ beeinflussen. Bewahren Sie sie deshalb lieber in einer Plastikbox mit den Silikat-Beutelchen auf, die helfen, dass Ihre schönsten Erinnerungen noch lange erhalten bleiben.