Es ist auch in diesem Jahr das typische Sommererlebnis: Man sitzt nichtsahnend im Schatten, will in das wohlverdiente Stück Kuchen beißen, da geht sie auch schon los, die Heimsuchung der schwarz-gelben Quälgeister. Wespen haben in diesem Sommer wieder Hochkonjunktur. Doch was hilft denn nun wirklich?

Von Rolf-Herbert Peters und Christoph Koch