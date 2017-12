Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Dezember 2017:

52. Kalenderwoche

363. Tag des Jahres

Noch 2 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Thomas

HISTORISCHE DATEN

2013 - Der Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher verletzt sich bei einem Skiunfall in den französischen Alpen schwer am Kopf. Er wird zunächst in ein künstliches Koma vesetzt.

2005 - Der als Klonpionier gefeierte südkoreanische Forscher Hwang Woo Suk fälschte komplett seine Studie über maßgeschneiderte Stammzellen, teilt die Seouler Nationaluniversität mit.

2001 - Bei einem Überfall auf ein exklusives Juweliergeschäft im Zentrum Londons erbeuten zwei Männer Schmuck im Wert von mehr als 3 Millionen Pfund (über 4,7 Millionen Euro).

1997 - Deutschland und Tschechien einigen sich auf einen gemeinsamen Zukunftsfonds, der vor allem tschechischen NS-Opfern zugute kommen soll.

1991 - Die letzte Sendung der DDR-Sportsendung «Sport aktuell» wird ausgestrahlt.

1989 - Das tschechische Parlament wählt den Dramatiker und Bürgerrechtler Vaclav Havel per Akklamation zum Staatspräsidenten.

1987 - Der sowjetische Kosmonaut Juri Romanenko kehrt nach der damaligen Rekordzeit von 326 Tagen im All von der Weltraumstation «Mir» zur Erde zurück.

1937 - Die neue Verfassung Irlands, das sich unter dem gälischen Namen Eire zur souveränen Republik erklärt hat, tritt in Kraft.

1890 - In South Dakota kommt es in Wounded Knee zu einem Massaker der US-merikanischen Kavallerie an Mitgliedern des Sioux-Stammes.

AUCH DAS NOCH

1987 - dpa meldet: Anhaltendes Glockenläuten reißt Nachbarn der evangelischen Johanneskirche in Wiesbaden am frühen Morgen aus dem Schlaf. Wegen eines technischen Defektes beginnen die Glocken gegen 3.00 Uhr zu läuten. Erst nach über einer halben Stunde wird ein Hausmeister gefunden, der die Kirchenglocken abstellen kann.

GEBURTSTAGE

1967 - Lilly Wachowski (50), amerikanische Drehbuchautorin, Filmproduzentin und -regisseurin («Matrix»)

1947 - Ted Danson (70), amerikanischer Schauspieler («Drei Männer und ein Baby»)

1942 - Cordula Trantow (75), deutsche Schauspielerin («Die Brücke») und Regisseurin

1937 - Dieter Thomas Heck (80), deutscher Showmaster, Moderator der «ZDF-Hitparade» (1969-84)

1932 - Cornelio Sommaruga (85), Schweizer Jurist und Diplomat, Präsident des Internationalen Roten Kreuzes (IRK) 1987-2000

TODESTAGE

2016 - Peter Tamm, deutscher Journalist und Medienmanager, langjähriger Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender des Axel-Springer-Verlags, Gründer des Wissenschaftlichen Instituts für Schifffahrts- und Marinegeschichte in Hamburg, geb. 1928

1993 - Axel Corti, österreichischer Regisseur («Eine blaßblaue Frauenschrift»), geb. 1933