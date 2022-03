Über Kriegsverbrechen wird am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag entschieden (Symbolbild)

Was sind eigentlich Kriegsverbrechen und wie werden sie verfolgt?

Krieg in der Ukraine Was sind eigentlich Kriegsverbrechen und wie werden sie verfolgt?

Seit Tagen werden Vorwürfe lauter, Russland begehe in der Ukraine Kriegsverbrechen. Welche Taten fallen unter diesen Begriff und wie werden sie strafrechtlich verfolgt? Diese Übersicht gibt Antworten auf die häufigsten Fragen.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine häufen sich die Vorwürfe, dass Russland gegen das Völkerrecht verstößt. Zuletzt warfen nicht nur der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, sondern auch die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International Russlands Präsident Wladimir Putin und seiner Armee Kriegsverbrechen vor. Inzwischen ermittelt auch der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshof Karim A.A. Khan, um festzustellen, ob die Ukraine Schauplatz von Kriegsverbrechen ist.

Was zählt überhaupt als Kriegsverbrechen?

Was als Kriegsverbrechen gilt, wird durch internationale Normen geregelt. Als Kriegsverbrechen werden Verstöße gewertet, welche in innerstaatlichen Konflikten oder während eines Krieges zwischen zwei Staaten auftreten. Die genaue Definition von Kriegsverbrechen ist in den Genfer Konventionen geregelt. Als Kriegsverbrechen gilt demnach etwa die vorsätzliche Tötung, Folter oder schwere Körperverletzung von Zivilisten und Kriegsgefangenen. Auch die willkürliche Zerstörung oder die Aneignung von Gegenständen wird als Kriegsverbrechen definiert. Hinzu kommen Vertreibungen, Geiselnahmen und "andere schwere Verstöße gegen die (…) im internationalen bewaffneten Konflikt anwendbaren Gesetze und Gebräuche".

Darunter fallen gezielte Angriffe auf zivile Objekte und humanitäre Hilfsmissionen, Plünderungen, die Verwendung von Giftwaffen, Vergewaltigung, Sklaverei, Zwang zur Prostitution, Einsatz von Kindesoldaten und das gezielte Aushungern von Zivilisten. Auch das generelle Führen eines Angriffskrieges kann als Kriegsverbrechen gewertet werden.

Was zählt nicht als Kriegsverbrechen?

Nicht jede Form der Gewalt gegenüber Zivilisten fällt unter das Kriegsrecht, das heißt im Umkehrschluss, dass auch nicht jeder tote Zivilist zwingend widerrechtlich getötet wurde. Angriffe auf Städte, Dörfer und Schulen oder sogar gezielte Tötungen sind keine Kriegsverbrechen, wenn sie militärisch gerechtfertigt sind. Nur wenn diese Taten zu unnötiger Zerstörung, Leid und Opfern führen, die den militärischen Nutzen übersteigen, spricht man von Kriegsverbrechen.

Wie werden Kriegsverbrechen verfolgt?

Dies ist Aufgabe des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Hier können Einzelpersonen angeklagt und verurteilt werden. So ist es im sogenannten "Römischen Statut" festgeschrieben. Das Dokument beruht auf der Idee, Einzelpersonen für die Handlungen eines Staates oder eines Militärs verantwortlich zu machen.

Das internationale humanitäre Völkerrecht entscheidet anhand der drei Indikatoren Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit und Schutzmaßnahmen über ein Kriegsverbrechen. Das Prinzip Unterscheidung besagt, dass Kriegsparteien immer versuchen müssen, zwischen ziviler und kriegsführender Bevölkerung zu unterscheiden. Das Prinzip Verhältnismäßigkeit untersagt Streitkräften, mit unverhältnismäßiger Gewalt auf einen Angriff zu reagieren. Wird beispielsweise ein Soldat getötet, ist es nicht verhältnismäßig, eine ganze Stadt zu bombardieren. Das Prinzip der Schutzmaßnahmen fordert die Parteien dazu auf, Schaden von der Zivilbevölkerung abzuhalten oder so gering wie möglich zu halten.

Neben Kriegsverbrechen entscheidet der Internationale Strafgerichtshof auch über die Ahndung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen der Aggression. Im Gegensatz zu Kriegsverbrechen können diese Taten auch in Friedenszeiten oder während einseitiger Handlungen bewaffneter Truppen gegenüber unbewaffneten Menschen vollzogen werden.

Können potentielle Kriegsverbrechen in der Ukraine verfolgt werden?

Völkerrechtler:innen scheinen relativ einig zu sein, dass Russland mit seinem Angriffskrieg gegen die Völkerrechtskonventionen verstößt. Während Russland gegen das Gewaltverbot der UN-Charta verstoßen hat, darf sich die Ukraine als angegriffener Staat laut dem "Römischen Statut" verteidigen.

Allerdings haben weder Russland noch die Ukraine das "Römische Statut" ratifiziert. Damit liegen Sie rechtlich nicht in der Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichthofs. Dass dessen Chefermittler Karim A.A. Khan dennoch im aktuellen Krieg ermitteln kann, liegt an einer Ad-hoc-Erklärung nach der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014. Seitdem können auch Verbrechen in der Ukraine von den Haag verfolgt werden.

Bis es zu einer Verurteilung kommen könnte, dürfte es allerdings noch ein weiter Weg sein. Bisher beziehen sich die Ermittlungen noch auf den gesamten Konflikt und nicht auf eine spezielle Person. Dies ist allerdings erforderlich, um einen Haftbefehl auszustellen. Dieser Haftbefehl müsste dann wiederum von einem Staat vollstreckt werden, da der Internationale Strafgerichtshof keine Vollstreckungsgewalt besitzt.

Quellen: Genfer Konventionen, Römisches Statut, ARD, Deutsche Welle