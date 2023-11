Was sind Kriegsverbrechen und wie werden sie verfolgt?

Über Kriegsverbrechen wird am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag entschieden (Symbolbild)

Im Kampf gegen die Hamas wird Israel von verschiedenen Seiten beschuldigt, Kriegsverbrechen zu begehen. Welche Taten fallen unter diesen Begriff und wie werden sie strafrechtlich verfolgt?

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat in den vergangenen Tagen erneut "entsetzliche Zustände" im größten Krankenhaus des von der Terrororganisation Hamas regierten Gazastreifens beklagt. Es befänden sich mindestens 2.300 Menschen in der Al-Schifa-Klinik, darunter vermutlich mehr als 600 Patienten und rund 1.500 Vertriebene. Die WHO beruft sich dabei auf Zahlen des von der Hamas kontrollierten palästinensischen Gesundheitsministeriums. Auch wenn diese Zahlen in der Vergangenheit oft zutreffend waren, lassen sie sich nicht verifizieren.

In den sozialen Netzwerken und internationalen Politik wurden daraufhin Vorwürfe laut, bei Israels Umgang mit dem Schifa-Krankenhaus handele es sich um Kriegsverbrechen. Immer wieder wird behauptet Israel hätte die Klinik angegriffen. Die Regierung in Jerusalem wirft der Hamas vor, unter dem Krankenhaus eine Kommandozentrale zu betreiben - dementierte aber Vorwürfe über Angriffe. Nach einem israelischen Luftanschlag auf ein Flüchtlingslager wurden bereits ähnliche Vorwürfe erhoben.

Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor von der Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) nannte die Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober beispielswiese eine "Kollektivbestrafung" der Palästinenser und verurteilte die "fortwährende Tötung von Kindern und unschuldigen Zivilisten". Jordaniens Außenminister Ayman Safadi und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan werfen Israel ebenfalls Kriegsverbrechen vor. Und nach dem Angriff auf das Flüchtlingslager Dschabalija zeigte sich auch EU-Außenbeauftragter Josep Borrell entsetzt über die vielen Menschen, die bei der Explosion einer eingeschlagenen Rakete starben.

Amnesty International wirft Israel vor, unzureichend zwischen feindlichen Kämpfern und Zivilisten zu unterscheiden. Die Nichtregierungsorganisation hat in einem Bericht vom 20. Oktober eine Untersuchung von israelischen Bombardements wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen gefordert. Die Kriegsverbrechen der Hamas, insbesondere die terroristischen Taten vom 7. Oktober mit 1400 Toten, sehen Amnesty International sowie die meisten Völkerrechtler wiederum als erwiesen an.

Grundsätzlich hat Israel nach dem Großangriff der Hamas vom 7. Oktober laut Artikel 51 der UN-Charta das Recht sich selbst zu verteidigen. Die vielen Raketen, die von radikal palästinensischen Gruppen weiterhin aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert werden und die immer noch mehr als 200 festgesetzten Geiseln, rechtfertigen das Recht auf Israels Selbstverteidigung auch weiterhin. Laut Völkerrecht stellt beides eine permanente Aggression dar, die Angriffe auf die Hamas rechtfertigen kann.

Was zählt überhaupt als Kriegsverbrechen?

Was als Kriegsverbrechen gilt, wird durch internationale Normen geregelt. Als Kriegsverbrechen werden Verstöße gewertet, welche in innerstaatlichen Konflikten oder während eines Krieges zwischen zwei Staaten auftreten. Die genaue Definition von Kriegsverbrechen ist in den Genfer Konventionen geregelt. Als Kriegsverbrechen gilt demnach etwa die vorsätzliche Tötung, Folter oder schwere Körperverletzung von Zivilisten und Kriegsgefangenen. Auch die willkürliche Zerstörung oder die Aneignung von Gegenständen wird als Kriegsverbrechen definiert. Hinzu kommen Vertreibungen, Geiselnahmen und "andere schwere Verstöße gegen die (…) im internationalen bewaffneten Konflikt anwendbaren Gesetze und Gebräuche".

Darunter fallen gezielte Angriffe auf zivile Objekte und humanitäre Hilfsmissionen, Plünderungen, die Verwendung von Giftwaffen, Vergewaltigung, Sklaverei, Zwang zur Prostitution, Einsatz von Kindersoldaten und das gezielte Aushungern von Zivilisten. Auch das generelle Führen eines Angriffskrieges kann als Kriegsverbrechen gewertet werden.

Was zählt nicht als Kriegsverbrechen?

Nicht jede Form der Gewalt gegenüber Zivilisten fällt unter das Kriegsrecht, das heißt im Umkehrschluss, dass auch nicht jeder tote Zivilist zwingend widerrechtlich getötet wurde. Angriffe auf Städte, Dörfer und Schulen oder sogar gezielte Tötungen sind keine Kriegsverbrechen, wenn sie militärisch gerechtfertigt sind. Nur wenn diese Taten zu unnötiger Zerstörung, Leid und Opfern führen, die den militärischen Nutzen übersteigen, spricht man von Kriegsverbrechen.

Wie werden Kriegsverbrechen verfolgt?

Das ist Aufgabe des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Hier können Einzelpersonen angeklagt und verurteilt werden. So ist es im sogenannten "Römischen Statut" festgeschrieben. Das Dokument beruht auf der Idee, Einzelpersonen für die Handlungen eines Staates oder eines Militärs verantwortlich zu machen.

Das internationale humanitäre Völkerrecht entscheidet anhand der drei Indikatoren Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit und Schutzmaßnahmen über ein Kriegsverbrechen. Das Prinzip Unterscheidung besagt, dass Kriegsparteien immer versuchen müssen, zwischen ziviler und kriegsführender Bevölkerung zu unterscheiden. Das Prinzip Verhältnismäßigkeit untersagt Streitkräften, mit unverhältnismäßiger Gewalt auf einen Angriff zu reagieren. Wird beispielsweise ein Kämpfer getötet, ist es nicht verhältnismäßig, eine ganze Stadt zu bombardieren. Das Prinzip der Schutzmaßnahmen fordert die Parteien dazu auf, Schaden von der Zivilbevölkerung abzuhalten oder so gering wie möglich zu halten.

Neben Kriegsverbrechen entscheidet der Internationale Strafgerichtshof auch über die Ahndung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen der Aggression. Im Gegensatz zu Kriegsverbrechen können diese Taten auch in Friedenszeiten oder während einseitiger Handlungen bewaffneter Truppen gegenüber unbewaffneten Menschen vollzogen werden.

Könnten potentielle Kriegsverbrechen in Gaza verfolgt werden?

Das israelische Militär spricht bei dem Schifa-Krankenhaus von einem militärischen Ziel. Laut den Angaben Israels nutzt die Hamas Moscheen, Schulen und Kliniken, wie das Schifa-Krankenhaus, bewusst als Versteck für Waffen und Kämpfer. Sollte dies stimmen, läge kein Kriegsverbrechen nach dem Völkerrecht der Vereinten Nationen vor, solange die Verhältnismäßigkeit gewahrt wird.

Das Ziel Israels muss immer sein, dass so wenig Zivilisten wie möglich zu Schaden kommen. Hierfür ist die Warnung der Bevölkerung besonders wichtig, unter anderem durch Flugblätter, Kurznachrichten oder die „knock on the roof“-Methode, bei der nicht explodierende Munition abgeworfen wird. Israel ist diesen Verpflichtungen laut eigenen Angaben nachgekommen. Aus dem Gazastreifen heißt es, nicht alle Menschen hätten rechtzeitig vom Angriff erfahren. Die Regierung in Jerusalem macht dafür die Hamas verantwortlich.

Nicht vom Recht auf Verteidigung ist die israelische Blockade des Gazastreifens von Trinkwasser und Lebensmittel abgedeckt. Das Internationale Rote Kreuz beklagt, dass Israels Aufforderung, den Norden des Gazastreifens zu verlassen und Essen, Trinken und Strom abzustellen, nicht mit dem internationalen humanitären Recht vereinbar wäre. Neben Israel ist aber auch Ägypten zumindest in Teilen für die Notsituation vieler Palästinenser verantwortlich. Vor dem Grenzübergang zu Gaza stauen sich Hilfstransporte. Diese werden aus humanitären Gründen nur selten durchgelassen. Israel hat inzwischen auf die internationale Kritik reagiert und zugesagt, Palästinenser, die in den Süden des Gazastreifens geflohen sind, mit Wasser und Essen zu versorgen.

Entscheidend in diesem Streitpunkt ist, ob Israel als Besatzungsmacht des Gazastreifens angesehen wird. Besatzer haben nach dem Völkerrecht die Pflicht die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen. Die weitreichende Blockade eines Gebiets verstößt gegen das Verbot der Kollektivstrafe. Während die Vereinten Nationen Gaza auch nach dem Abzug der Truppen im Jahr 2005 als von Israel besetztes Gebiet betrachten, widerspricht Israels Regierung dieser Rechtsauffassung. Nach der Vernichtung der Hamas solle eine neue Sicherheitsordnung in Gaza eingeführt werden, so Premier Netanjahu.

Wird es zu einem Gerichtsprozess kommen?

Ob für den Fall konkreter Kriegsverbrechen jemals palästinensische oder israelische Verdächtige vor Gericht kommen, ist äußerst fraglich. Zwar gibt es bereits Versuche, den Internationalen Strafgerichtshof einzuschalten, aber Israel erkennt dessen Kompetenz nicht an und hat das Römische Statut des Gerichts nicht ratifiziert.

Da der Gazastreifen kein eigenständiges Land ist, bleibt zudem fraglich, ob der Internationale Strafgerichtshof überhaupt für das Gebiet zuständig ist. Israel bestreitet dies, der Internationale Strafgerichtshof geht allerdings davon aus, dass Palästina wirksam beigetreten ist. Ein Strafverfahren könnte in jedem Fall nur eingeführt werden, wenn ein Staat Verdächtige ausliefert. Dass die israelische Regierung Hamas-Gefangene oder eigene Soldaten an das Gericht überstellt, gilt jedoch als unmöglich.

Eine Beschwerde liegt dem Internationalen Strafgerichtshof bereits vor. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hatte diese aufgrund der Tode mehrerer palästinensischer und israelischer Journalisten offiziell eingereicht. Die Vereinten Nationen sammeln Beweise gegen beide Kriegsparteien. Der Ausgang bleibt offen.

Quellen: Genfer Konventionen, Römisches Statut, ARD, Deutsche Welle, DIE ZEIT, Reporter ohne Grenzen,Amnesty International (I), Amnesty International (II)