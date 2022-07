Sehen Sie im Video: Drei Donuts bitte! Waschbär-Gang holt sich Fast-Food am Drive-in-Schalter.





















Dieses niedliche Video sorgt für Begeisterung in den sozialen Netzwerken.





Eine Waschbären-Familie nutzt das „Drive through“-Fenster eines Donuts-Ladens, um an Futter zu kommen.





Nacheinander holen sich die putzigen Tiere einen Snack am Essensausgabefenster des Schnellrestaurants ab und verschwinden.





Über Monate kommen die Waschbären immer wieder an die Ausgabestelle.





Doch als die Tiere zu zutraulich werden, wird die Familie umgesiedelt.





Fachleute und Behörden warnen davor, Waschbären zu füttern. Es bestünde die Gefahr, dass die Tiere dadurch dem Menschen gegenüber aufdringlich oder von ihm als Futterquelle abhängig würden.





Die Aufnahmen entstehen bereits 2016 in der kanadischen Provinz Ontario – doch im Juni 2022 geht das Video in den sozialen Medien und auf Reddit durch die Decke.





So erlangt die Waschbären-Familie Jahre nach ihren Fütterungen am Fast-Food-Fenster späten Ruhm im Internet.

