Wasser mit Sperma versetzt: Frau verklagt Luxushotelkette Ritz-Carlton

von Jacqueline Haddadian In einem Ritz-Carlton-Hotel enthielt das Wasser, das Gästen serviert wurde, nachweislich Sperma. Eine Frau bemerkte den "chemischen Geschmack" und klagt nun gegen die Hotelkette.

Was als entspanntes Geburtstagswochenende in einem Vier-Sterne-Hotel in Kalifornien begann, könnte nun in einem Gerichtsverfahren enden: Ein Paar checkte im November 2022 für vier Nächte im Ritz-Carlton-Hotel in Half Moon Bay nahe San Francisco ein. Dort kam es zu einem unglaublichen Vorfall, infolgedessen die Frau nun gegen die Luxushotelkette Ritz-Carlton klagt. Das geht aus diversen Medienberichten hervor.

"Chemischer Geschmack" entpuppt sich als Sperma

Grund hierfür ist das Wasser, welches das Paar an der Rezeption orderte. Die Frau rief bei der Hotelrezeption und bestellte Wasser auf ihr Zimmer. Etwa fünf Minuten später klopfte es an der Tür und ein männlicher Hotelangestellter händigte ihr mehrere Flaschen Wasser aus. Die Frau stellte sie auf ihren Nachttisch neben dem Bett und das Paar ging schlafen. Als sie später in der Nacht durstig aufwachte und einen Schluck aus einer der Flaschen nahm, "wusste sie sofort, dass etwas nicht stimmte", heißt es in der Klage.

Sie weckte ihren Ehemann und kontaktierte die Hotelleitung. Während sie "mit den diensthabenden Vertretern des Sicherheitsdienstes und der Hotelleitung sprach, wurde ihr klar, dass der chemische Geschmack, den sie wahrgenommen hatte, dem von Sperma ähnelte". Das Hotel verständigte die Polizei und schickte die Wasserflasche anschließend zur Analyse an ein Labor.

Paar will, dass die Klage bei einem Schwurgericht landet

Das Ergebnis: Das Wasser enthielt tatsächlich Sperma. Das Paar klagt nun unter anderem wegen sexueller Nötigung und vorsätzlicher Zufügung von seelischem Leid. Auch fordert es ein Verfahren vor einem Schwurgericht.

Darüber hinaus geht aus der Klageschrift hervor, dass das Ritz-Carlton weder die Wasserflasche noch eine Kopie der Testergebnisse an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben habe. Zudem gebe es die Identität der Hotelangestellten, die an jenem Tag Dienst hatten, nicht preis, "damit deren Hintergrund und kriminelle Vorgeschichte nicht überprüft werden kann".

