Ein Kunde hat auf dem Parkplatz eines britischen Supermarktes literweise Speiseöl in den Tank seines Wagens gekippt. Der ADAC warnt davor, auf Pflanzenöl statt Benzin oder Diesel zurückzugreifen.

Verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen: In Anbetracht der aktuellen Rekord-Spritpreise scherzen seit einigen Tagen viele darüber, statt Benzin auf Speiseöl zurückgreifen zu wollen. Ein Brite hat diese Scherze ernstgenommen – und in die Tat umgesetzt.

Auf dem Parktplatz der Supermarktkette Tesco rollte er einen Einkaufswagen mit zahllosen Flaschen Pflanzenöl zu seinem Auto. Dort angekommen, schraubte er die Verschlüsse aller Flaschen auf und kippte eine nach der anderen in den Tank seines Wagens. Ein anderer Kunde hatte die skurrile Situation gefilmt und auf Facebook geteilt.

"Er hatte es eindeutig durchdacht"

"Ich habe es gefilmt, und als ich an ihm vorbeiging, nahm er zuerst alle Verschlüsse von den Flaschen ab, das brachte mich zum Lachen. Er hatte es eindeutig durchdacht", sagte der Beobachter gegenüber "Cheshire Live".

Das Video ging in den sozialen Medien viral. Während einige den Mann für seinen Einfallsreichtum loben und davon ausgehen, das Auto würde "einfach gut laufen", sind andere User:innen eher pessimistisch, was die Funktionstüchtigkeit des Fahrzeugs angeht.

ADAC warnt vor Pflanzenöl als Spritersatz

Ein User schreibt: "Schüttet kein Pflanzenöl in euer Auto oder euren Van, es sei denn, es ist ein alter Dieselmotor. Ihr werdet euren Motor kaputt machen, es ist zu dickflüssig und ihr werdet die Dieselpumpe in die Luft jagen. Und schon gar nicht in ein Auto oder einen Van mit Benzinmotor."

Kann man also alte Dieselautos mit Speiseöl volltanken? Während die Einspritzpumpe und -düsen von modernen Dieselfahrzeuge nicht für das zähflüssigere Pflanzenöl ausgelegt sind, was zu einer nicht optimalen Verbrennung führen würde, sähe das bei älteren Dieselmotoren anders aus, sagt der ADAC. Jene älteren Motoren sollen oftmals keine feinfühlige Sensorik, die Unterschiede im Laufverhalten bei falschem Kraftstoff sofort erkennen würde, haben. "Daher laufen ältere Dieselmotoren mit Verteilereinspritzpumpen zumindest zeitweise mit Pflanzenölen", so der ADAC. Allerdings würde sich auch bei ihnen auf lange Sicht die Lebensdauer verkürzen.

Quellen: "Cheshire Live", ADAC