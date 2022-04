Nach der Corona-Pandemie setzt nun der Ukraine-Krieg der Süßwarenindustrie drastisch zu. "Die Belastungsgrenze ist erreicht", sagt der Bundesverband und bittet die Politik um Hilfe.

Leere Supermarktregale, teurere Preise – die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind auch hier in Deutschland spürbar. Neben weiteren Branchen schlägt nun die deutsche Süßwarenindustrie Alarm und sieht sich nach eigenem Bekunden in der schwierigsten Situation seit Gründung der Bundesrepublik.

Bereits mit der Corona-Pandemie hätten sich Energie, Agrarrohstoffe, Verpackungen und der Transport stark verteuert, heißt es in einer Mitteilung des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) am Montag. "Der Ukraine-Krieg verschärft die Situation nun drastisch und in existenzbedrohendem Maße." Die drohende Gasknappheit könnte im schlimmsten Fall zum Runterfahren der Produktion führen, da Gas der wichtigste Energieträger für die Branche sei.

"Die Belastungsgrenze ist erreicht"

Darüber hinaus sollen bestehende Lieferketten nicht mehr funktionieren und der Markt für wichtige Rohstoffe leergefegt sein. Deutliche Erhöhungen der Bezugspreise und Lieferschwierigkeiten gebe es etwa bei Weizen, Sonnenblumenöl und Nüssen. Auch wichtige Zutaten wie Milchpulver, Zucker, Eier oder Palmöl seien teurer geworden. Einige Unternehmen seien um ihre Existenz besorgt. "Die Belastungsgrenze ist erreicht", so der BDSI.

"Wir müssen gemeinsam mit der Politik und auch dem Lebensmittelhandel dafür sorgen, dass in den Supermärkten nicht ganze Regale leer bleiben", sagt Bastian Fassin, Vorsitzender des BDSI. Die Politik müsse daher Maßnahmen prüfen, sodass Lebensmittelhersteller weiter produzieren könnten.

BDSI will Rezepturen verändern und Deklarationspflicht für Zutaten aussetzen

Kurios mutet die Forderung des BDSI nach einer klaren Priorisierung der Lebensmittelproduktion im Fall von Energieengpässen an: "Die Unternehmen der deutschen Süßwarenindustrie stellen Lebensmittel her und haben daher eine herausragende Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung in Deutschland vor allem in Notfall- und Engpass-Situationen." Damit verweist der Verband auf das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, welches für Notsituationen rät, einen Vorrat an "haltbaren und energiereichen Produkten" anzulegen. Dies umfasse explizit auch Schokolade, Kekse oder Salzstangen, so der BDSI.

Einen ernsten Hintergrund hat diese Forderung: "Die Branche möchte sicherstellen, dass weiterhin ausreichend Lebensmittel zur Verfügung stehen, auch wenn sie anstatt Sonnenblumenöl jetzt Rapsöl enthalten", erklärt der Verband. Aktuell könnten Veränderungen an der Rezeptur an den erforderlichen Verpackungsneudrucken scheitern, da es gleichzeitig auch Lieferengpässe von Verpackungsmaterialen gebe. Fassin schlägt daher eine kurzfristige Ausnahmen von der gesetzlichen Deklarationspflicht für Zutaten auf Produktverpackungen vor. Auf diese Weise könnten einzelne Zutaten, welche nicht erhältlich seien, ausgetauscht werden.

Quelle: BDSI