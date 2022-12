Heute feiern viele Menschen weltweit Weihnachten. Für Maria Aulenbacher, die älteste, lebende Deutsche ist dies nun das 114. Mal. Die 113-Jährige hat aber noch einen unerfüllten Wunsch.

Maria Aulenbacher ist nur wenige Wochen alt, als sie im Jahr 1909 ihr erstes Weihnachten feiert. Es vergehen 100 Jahre, die die heute älteste, lebende Deutsche in Wiesbaden verbringt. Daraufhin entschließt sie sich dazu, ihrer Heimat Deutschland den Rücken zu kehren und in die USA auszuwandern. Seitdem lebt sie mit ihrer Tochter in Greenville County im Bundesstaat South Carolina, doch das Weihnachtsfest der Familie findet noch immer nach traditionellen, deutschen Bräuchen statt, wie sie gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte.

"Wir singen alle zusammen 'Stille Nacht' und andere deutsche Weihnachtslieder, mein Urenkel spielt am Klavier, danach gibt es dann die Bescherung", so Aulenbacher zur "Bild". Vor dem Weihnachtsessen besucht die Familie einen kleinen Weihnachtsgottesdienst. Dabei feiert sie auch nach einem Brauch, der selbst der Eine oder Andere in Deutschland nicht mehr nachgehen dürfte: "Am Heiligabend legen wir immer ein Stück Brot, das wir mit Salz bestreuen, raus auf den Fenstersims, damit es das Christkind in der Nacht segnen kann." Am nächsten Morgen teilt sich die Familie das Brot dann.

Zum deutschen Weihnachtsfest in Greenville County gehört neben Kartoffelsalat außerdem die klassische Deko aus Deutschland. So hat Aulenbacher damals bei ihrem Umzug von Deutschland in die USA etwa auch ihre Nussknacker-Sammlung mitgebracht. Auch eine handgefertigte Holzkrippe darf in ihrer neuen Heimat nicht fehlen.

Aulenbacher möchte noch einmal Weihnachten in Deutschland feiern

Einen Wunsch hat Aulenbacher, die auf ein langes Leben zurückblickt, dennoch: noch einmal Weihnachten in Deutschland verbringen. "Schöner als auf dem Weihnachtsmarkt in Wiesbaden kann es nirgends sein", sagt sie.

Die 113-Jährige feiert offensichtlich gerne Weihnachten, an dem an die Geburt Jesu gedacht wird. Dass sie ausgerechnet den Namen Maria trägt, welche in jener "Heiligen Nacht" den "Sohn Gottes" zur Welt brachte, ist wohl reiner Zufall.

Quellen: Bild