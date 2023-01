Sehen Sie im Video: Weihnachtsbaum entsorgen mal anders – Frau verfüttert Tannen an Alpakas.





Steht ihr Tannenbaum auch noch und sie wollen ihn loswerden? In Cornwall in England, könnten Sie Ihren Tannenbaum spenden – als Snack.





Diese Alpakas und Lamas freuen sich über das Festmahl, denn heute gibt es etwas ganz Besonderes.





Mary Harvey, die Besitzerin der Tiere, füttert sie mit alten Weihnachtsbäumen.





Sie leitet “CHAT”, eine wohltätige Organisation, die Alpakas und Lamas als Therapie-Tiere hält.





Sie helfen Jugendlichen und Kindern dabei, besser über Probleme sprechen zu können.





Über Facebook startete sie einen Aufruf, dass alle, die ihre Weihnachtsbäume entsorgen wollen, sie gerne an “CHAT” spenden können.





Anschließend wurde die Farm mit gespendeten Tannenbäumen überflutet.





Ein Baum hält bei der Gruppe von Alpakas und Lamas laut Mary circa eine Woche. Bei der Masse an Weihnachtsbäumen, die sie an Spenden erhalten hat, sind die Tiere nun drei Monate versorgt.





„Alpakas grasen den Rest des Jahres sehr gerne auf Wiesen. Im Winter geht das jedoch nicht.“ Marry ggü. SWNS





Die Tannen liefern den Tieren Vitamin C und Antioxidantien.





Somit profitieren alle beteiligten von den Spenden: die Wohnzimmer sind frei von Weihnachtsbäumen, Mary muss weniger Futter besorgen und die Alpakas und Lamas sind zufrieden und satt.

