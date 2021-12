Ein Jahr lang hat er Pause, doch an den Feiertagen ist der Weihnachtsmann im Dauereinsatz. Aber wo steckt der Mann im roten Mantel eigentlich gerade? Google verrät es in einem Tool, aber es gibt noch einen weiteren Tracker.

Es ist der frühe Morgen an Heiligabend. Der Weihnachtsmann trifft die letzten Vorbereitungen, ehe es vom Weihnachtsmanndorf am Nordpol losgeht. Pünktlich um 11 Uhr startet der Mann im roten Gewand mit seinen Rentieren die Runde um die Welt, um Groß und Klein zu beschenken. So stellt es zumindest Google in seinem "Santa Tracker" vor, bei dem man dem Weihnachtsmann bei der Reise um die Welt zusehen kann (Hier geht es zum Santa-Tracker von Google). In seinem roten Schlitten saust der Weihnachtsmann über die Landkarte von Google und steuert dabei seine Ziele an, das erste ist Prowidenija im äußersten Osten Russlands. Um mehr über das nächste Ziel des Weihnachtsmanns zu erfahren, hat Google einen Local Guide bei den Zielen eingefügt, bei dem man sich bei Interesse informieren und Bilder ansehen kann. Nebenbei gibt es auch noch Spiele und Rätsel für die ganze Familie.

Weihnachtsmann-Tracker: Die Idee gibt es seit über 60 Jahren

Die Idee, die Reise des Weihnachtsmanns zur Nachverfolgung anzubieten, ist jedoch nicht neu. Bereits seit Weihnachten 1955 bietet das North American Aerospace Defense Command (NORAD) einen eigenen Santa Tracker an. In der damals noch internetlosen Zeit gab das NORAD von sich aus immer wieder den aktuellen Standort des Weihnachtsmannes an. Seit 1981 gibt es zudem eine Hotline, auf der Kinder anrufen können und der aktuelle Standort übermittelt wird.

Das Programm erfreut sich großer Beliebtheit: Jährlich erreichen die freiwilligen Helfer über 100.000 Anrufe und 12.000 Mails, die alle beantwortet werden. Laut einem CNN-Bericht beantwortet jeder Helfer stündlich ungefähr 40 Anrufe. Mittlerweile bietet das NORAD auch eine eigene Homepage an, auf der man den Weg vom Weihnachtsmann verfolgen kann. (Hier geht es zum NORAD-Tracker) Dabei wird nicht nur die Route angegeben, sondern wie auch bei Google die Anzahl der Geschenke, die er gerade ausliefert. Im Gegensatz zum Google-Tracker startet der Weihnachtsmann bei NORAD jedoch erst später, nämlich um 20 Uhr deutscher Zeit – da liegen hierzulande bereits die meisten Geschenke unter dem Baum.