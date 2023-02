Sehen Sie im Video: Weißer Hai an der Angel – 12-Jähriger kämpft 45 Minuten mit Raubfisch.









Der Junge ist auf einem Sportfischer-Charter vor der Küste von Fort Lauderdale unterwegs, als offensichtlich etwas Großes anbeißt. Auf den Aufnahmen ist zu sehen wie Mitarbeiter der Charterfirma dem 12-Jährigen helfen die Angel ein zu holen. 45 Minuten dauert der Kampf mit dem gigantischen Fisch. Währenddessen muss der Junge immer wieder fest gehalten werden, damit er nicht von Bord gezogen wird. Dann die Überraschung der 12Jährige hat hier einen Weißen Hai am Haken. Fast dreieinhalb Meter lang und an die 200 kg schwer ist das scheinbar noch junge Hai-Weibchen, laut Medienberichten. "Ich bin seit 20 Jahren im Geschäft, und das ist mein erstes Mal", sagt ein Angestellter in dem Video. Der Hai wurde markiert, vermessen, benannt und anschließend wieder frei gelassen. Diesen Angelsausflug wird der Junge wohl nicht so schnell vergessen.

