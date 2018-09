Weitgehend friedliche Heimreise nach Protesten von Chemnitz

Österreichisches Lied über einen Obdachlosen.

Ich suche den Titel eines österreichischen Liedes, das ich zur Sonnenwende in einem Wiener Café hörte, und jeder mitsang. Es geht um einen Obdachlosen, der im Supermarkt ein geschlachtetes Schaf geklaut hatte, und auf der Dachterrasse eines Hotels den Grill angeschmissen hatte, und seine Beute schmorte. Dabei sang er leise ein Lied. Welches? Der Eigentümer des Hotels rief die Polizei, und die kam dann eins, zwei, drei, an und riefen von unten mit einem Megaphon »Was haben Sie dort auf Ihrem Barbecue?« »Ihr werdet mich nicht lebend erwischen«, rief der Stadtstreicher, und sprang vom Dach. Seinen Geist kann man noch hören, wenn man nachts um das Hotel herumschleicht, und die Ampeln in beiden Fahrtrichtungen auf Rot stehen.