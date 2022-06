Sehen Sie im Video: Faszinierende Aufnahmen aus dem Weltall – Forscher entdecken Mini-Spirale im Zentrum der Milchstraße.

















Eine atemberaubende Entdeckung im Weltall:



Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben etwas Besonderes im Zentrum der Milchstraße aufgenommen.



Das Objekt sieht aus wie eine Miniatur-Spiralgalaxie. Handelt es sich dabei etwa um eine Galaxie in der Galaxie?



Die Scheibe ist etwa 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernt und 32 Mal so massiv wie die Sonne.



Sie besteht aus wirbelndem Gas und Staub – ist also keine Mini-Galaxie mit eigenen Sternensystemen – Forscher bezeichnen solche ringförmigen Gebilde als protostellare Scheiben.



Die Scheibe selbst misst in der Breite etwa 4000 astronomische Einheiten.



Das ist in etwa so viel wie das 4000-fache der Entfernung zwischen Erde und Sonne.



Scheiben sind im Universum weit verbreitet und dienen als Brennstoff, der jungen Sternen hilft, über Millionen von Jahren zu wachsen.





In ihnen werden Sterne quasi geboren und können sich weiterentwickeln.





Doch die aufgenommene Scheibe hat eine besondere Form mit zwei Spiralarmen.



Es ist das erste Mal, dass Astronomen so eine protostellare Scheibe im Miniaturformat festhalten.



Doch wie ist die außergewöhnliche Form der Mini-Spirale entstanden?



Antworten gibt eine neue Studie aus der Fachzeitschrift Nature Astronomy.



Unter Verwendung hochauflösender Teleskope haben die Forscher herausgefunden, dass sich die Scheibe nicht wie natürliche Spiralformen bewegt.



Sie vermuten, dass sie durch eine Beinahe-Kollision mit einem anderen Körper aufgewühlt wurde – und so die beiden Spiralarme entstanden sind.



Laut Berechnungen der Astrologen könnte das Objekt vor etwa 12.000 Jahren an der Scheibe vorbeigeflogen sein.





Damit wirbelte das Objekt vermutlich Staub auf, der dazu führte, dass die lebendige Spiralform erzeugt wurde, die wir heute sehen können.





Zum Zeitpunkt des Vorbeiflugs sah die protostellare Scheibe noch so aus:





Heute hat sie diese außergewöhnliche Form mir zwei Spiralarmen.







Da das Zentrum der Milchstraße voll mit Millionen Sternen ist, ist es wahrscheinlich, dass solche Ereignisse regelmäßig im Weltall auftreten.



Auch in Zukunft können wir uns also vermutlich auf ähnliche Entdeckungen freuen.







